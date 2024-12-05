「桶裝炸雞」超過癮！全家便利商店推串物、加熱型飯捲、烤飯糰10款新品　「潮味決」聯名三杯系列必嘗

12月氣溫持續走低，瞄準冬日暖食商機，「全家」端出10款溫暖型鮮食新品，新型態熟食區SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、蒸包首度聯名滷味品牌「潮味決」，將人氣烤串物、千層餅翻玩經典台式三杯風味，另有加熱型飯捲日式明太子炙烤牛飯卷、松露乳酪德腸飯卷2款新口味，「金飯糰」日式烤飯糰更以獨特的炭火燒烤技術全新升級，打造現烤口感；SOHOT炎選更推出便利商店首見「桶裝炸雞」。

「全家」新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」及「三杯塔香雞肉串」3款熟食區新品，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，入口即嘗甜中帶鹹、鹹中帶鮮美味。

「三杯塔香肉包」以潮味決招牌三杯醬汁拌入肉餡，完美復刻台式經典料理風味，售價35元，12月24日前搭配指定飲品可享49元餐促優惠；SOHOT炎選炸烤物「三杯塔香雞肉串」嚴選嫩滑雞肉，搭配濃郁三杯醬汁，加入新鮮九層塔，每一口都充滿道地台味，售價49元；SOHOT炎選現烤點心「三杯雞千層餅」則以特製三杯雞醬料，搭配金黃酥脆的千層餅皮，售價35元，12月24日前SOHOT炎選指定炸烤物及現烤點心任選2件8折。

為滿足消費者對美味與便利的追求，「全家」再推2款加熱型飯卷新品「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」，無論通勤買早餐或外出旅遊用餐都能帶著走、大口吃。「日式明太子炙烤牛飯卷」以鮮嫩牛肉搭配鹹香日式明太子，口感豐富有層次，售價49元；「松露乳酪德腸飯卷」選用高品質德腸，搭配濃郁松露乳酪，售價49元。歡慶新品上市，即日起至12月10日搭配指定飲品享餐餐超值配69元餐促優惠。

「全家」金飯糰4款烤飯糰也全面升級，嚴選日本直輸食材入料，搭配獨特的炭火燒烤技術及外層抹醬，打造如居酒屋現烤手作口感。首推「淡麗清酒蒸蛤蜊」以日本知名白鹿清酒，添加奶油及蒜製成清酒醬，搭配甜花蛤及七味唐辛子，為熱銷TOP 1的明星商品；另有「鮭魚炙燒明太子烤飯糰」、「糖燻野郎炙烤牛烤飯糰」及「香辣醬雞肉烤飯糰」。「全家」烤飯糰系列每款售價49元，搭配指定飲品可享餐餐超值配69元餐促優惠。

派對歡聚需要美食助興，「全家」SOHOT炎選再推話題商品「桶裝炸雞」，即日起至12月24日到「全家」購買SOHOT炎選炸烤物指定品項，包含香酥多汁的辣味炸棒腿、香氣四溢的轟炸火辣雞腿排、口感豐富的轟炸火辣雞翅，任選8入即可享320元優惠價，搭配專屬炸物桶包裝，更添派對儀式感。

年末更是惜福感恩的時刻，為鼓勵更多消費者共同惜食、減少食物浪費，「全家」友善食光機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12月24日每日下午5點至晚上11點59分現烤點心商品任選7折。

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