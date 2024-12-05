快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「桶裝炸雞」超過癮！全家便利商店推串物、加熱型飯捲、烤飯糰10款新品　「潮味決」聯名三杯系列必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
瞄準冬季暖食商機，全家便利商店串物、加熱型飯捲、烤飯糰10款新品登場。圖／全家便利商店提供
瞄準冬季暖食商機，全家便利商店串物、加熱型飯捲、烤飯糰10款新品登場。圖／全家便利商店提供

12月氣溫持續走低，瞄準冬日暖食商機，「全家」端出10款溫暖型鮮食新品，新型態熟食區SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、蒸包首度聯名滷味品牌「潮味決」，將人氣烤串物、千層餅翻玩經典台式三杯風味，另有加熱型飯捲日式明太子炙烤牛飯卷、松露乳酪德腸飯卷2款新口味，「金飯糰」日式烤飯糰更以獨特的炭火燒烤技術全新升級，打造現烤口感；SOHOT炎選更推出便利商店首見「桶裝炸雞」。

「全家」新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」及「三杯塔香雞肉串」3款熟食區新品，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，入口即嘗甜中帶鹹、鹹中帶鮮美味。

「三杯塔香肉包」以潮味決招牌三杯醬汁拌入肉餡，完美復刻台式經典料理風味，售價35元，12月24日前搭配指定飲品可享49元餐促優惠；SOHOT炎選炸烤物「三杯塔香雞肉串」嚴選嫩滑雞肉，搭配濃郁三杯醬汁，加入新鮮九層塔，每一口都充滿道地台味，售價49元；SOHOT炎選現烤點心「三杯雞千層餅」則以特製三杯雞醬料，搭配金黃酥脆的千層餅皮，售價35元，12月24日前SOHOT炎選指定炸烤物及現烤點心任選2件8折。

為滿足消費者對美味與便利的追求，「全家」再推2款加熱型飯卷新品「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」，無論通勤買早餐或外出旅遊用餐都能帶著走、大口吃。「日式明太子炙烤牛飯卷」以鮮嫩牛肉搭配鹹香日式明太子，口感豐富有層次，售價49元；「松露乳酪德腸飯卷」選用高品質德腸，搭配濃郁松露乳酪，售價49元。歡慶新品上市，即日起至12月10日搭配指定飲品享餐餐超值配69元餐促優惠。

「全家」金飯糰4款烤飯糰也全面升級，嚴選日本直輸食材入料，搭配獨特的炭火燒烤技術及外層抹醬，打造如居酒屋現烤手作口感。首推「淡麗清酒蒸蛤蜊」以日本知名白鹿清酒，添加奶油及蒜製成清酒醬，搭配甜花蛤及七味唐辛子，為熱銷TOP 1的明星商品；另有「鮭魚炙燒明太子烤飯糰」、「糖燻野郎炙烤牛烤飯糰」及「香辣醬雞肉烤飯糰」。「全家」烤飯糰系列每款售價49元，搭配指定飲品可享餐餐超值配69元餐促優惠。

派對歡聚需要美食助興，「全家」SOHOT炎選再推話題商品「桶裝炸雞」，即日起至12月24日到「全家」購買SOHOT炎選炸烤物指定品項，包含香酥多汁的辣味炸棒腿、香氣四溢的轟炸火辣雞腿排、口感豐富的轟炸火辣雞翅，任選8入即可享320元優惠價，搭配專屬炸物桶包裝，更添派對儀式感。

年末更是惜福感恩的時刻，為鼓勵更多消費者共同惜食、減少食物浪費，「全家」友善食光機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12月24日每日下午5點至晚上11點59分現烤點心商品任選7折。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●附註：詳細優惠活動以門市公告為準。

全家便利商店SOHOT炎選首度與「潮味決」聯名，推出炸烤物「三杯塔香雞肉串」及現烤點心「三杯雞千層餅」新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選首度與「潮味決」聯名，推出炸烤物「三杯塔香雞肉串」及現烤點心「三杯雞千層餅」新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店金飯糰4款烤飯糰全面升級，嚴選日本直輸食材入料，獨特炭火燒烤技術及外層抹醬，打造現烤手作口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店金飯糰4款烤飯糰全面升級，嚴選日本直輸食材入料，獨特炭火燒烤技術及外層抹醬，打造現烤手作口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店友善食光機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12月24日每日下午5點至晚上11點59分現烤點心商品任選7折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店友善食光機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12月24日每日下午5點至晚上11點59分現烤點心商品任選7折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選再推話題商品「桶裝炸雞」，即日起至12月24日購買SOHOT炎選炸烤物指定品項任選8入，即享320元超值優惠價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選再推話題商品「桶裝炸雞」，即日起至12月24日購買SOHOT炎選炸烤物指定品項任選8入，即享320元超值優惠價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選新推話題商品「桶裝炸雞」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選新推話題商品「桶裝炸雞」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選桶裝炸雞超值登場，棒腿、腿排、雞翅任選8入，即日起至12月24日每桶320元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店SOHOT炎選桶裝炸雞超值登場，棒腿、腿排、雞翅任選8入，即日起至12月24日每桶320元。圖／全家便利商店提供
瞄準冬日暖食商機，全家便利商店端出10款溫暖型鮮食新品。圖／全家便利商店提供
瞄準冬日暖食商機，全家便利商店端出10款溫暖型鮮食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出2款加熱型飯卷「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出2款加熱型飯卷「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，新推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」、「三杯塔香雞肉串」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，新推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」、「三杯塔香雞肉串」。圖／全家便利商店提供

售價 飯糰 點心

延伸閱讀

日本超商美食加1！「東京芭娜娜」推布丁、冰淇淋 全家獨賣

彰化冠軍紅心芭樂露臉 成知名生乳捲創意元素

金門酒廠攜手方文山 推「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒

來一杯大人系微醺風味特調！7-ELEVEN、全家攜手金酒打造高粱風味拿鐵

相關新聞

邁入超高齡社會！樂活旅客重視4件事 逾5成選綠色行程

根據國家發展委員會推估，台灣下個月即將進入「超高齡社會」，樂活旅遊將以多元模式發展，根據雄獅旅遊最新的樂活旅遊調查指出，...

「桶裝炸雞」超過癮！全家便利商店推串物、加熱型飯捲、烤飯糰10款新品　「潮味決」聯名三杯系列必嘗

12月氣溫持續走低，瞄準冬日暖食商機，「全家」端出10款溫暖型鮮食新品，新型態熟食區SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、蒸包...

高鐵飯店聯票7折起 明年住20家飯店房型還能升等

為迎接2025各地活動，台灣高鐵宣布，即日起推出「飯店有禮、時時有驚喜」優惠，明年1月1日起，旅客預訂飯店聯票20家合作...

台灣服飾設計師協會 X 富邦美術館 跨界展覽盛大登場

美術與服裝設計其實有著密切關聯。服裝設計展現了色彩、材質、線條，而藝術作品同樣是以線條、色彩、別出心裁的意念感動人心。由...

搶攻冬日暖食商機 全家化身巷口冬日居酒屋

據中央氣象局報導，未來一週天氣轉向濕冷，據全家便利商店（5903）觀察，12月氣溫持續走低，帶動溫暖型、暖食商組買氣提升...

吃飯聽得到周杰倫！大巨蛋餐廳被訂爆 業者加碼祭優惠

「你有搶到票嗎？」天王周杰倫自即日起連續4天於台北大巨蛋舉行演唱會，吸引諸多粉絲朝聖。由於門票一票難求，甚至還有人發起「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。