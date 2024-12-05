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高鐵飯店聯票7折起 明年住20家飯店房型還能升等

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北君品酒店，連住2晚雅致客房每晚5717元起。圖／台鐵提供
台北君品酒店，連住2晚雅致客房每晚5717元起。圖／台鐵提供

為迎接2025各地活動，台灣高鐵宣布，即日起推出「飯店有禮、時時有驚喜」優惠，明年1月1日起，旅客預訂飯店聯票20家合作飯店住宿，加購高鐵票享7折起優惠，各家飯店另為高鐵旅客加碼房型升等、專屬活動或送好禮等優惠。

高鐵即起推出「飯店有禮、時時有驚喜」優惠專案，結合北中南20家飯店，包含商務型的和逸飯店、柯達大飯店，以及台南大員皇冠假日酒店、承億酒店等星級度假飯店，還有雲朗集團5家飯店，預訂2025年1月1日起飯店住宿，加購高鐵票享最低7折起優惠。

台灣高鐵指出，規畫到台北旅行的旅客，可選擇離台北轉運站走路只要3分鐘的台北君品酒店，連住2晚雅致客房含早餐每晚售價5717元起，再加贈Ciao義式餐酒館餐飲抵金1111元，以及免費享用房內Mini bar；想到湖光山色悠閒旅遊的旅客，可以選擇日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房1泊2食售價1萬1111元起。

另外，入住卡爾登飯店台中館標準雙人房2000元起、兆品酒店嘉義雅緻雙人房2222元起、翰品酒店高雄雅緻雙人房2222元起、品文旅礁溪品泉雙人房2711元起。

高鐵表示，即日起至12月31日，高鐵TGo會員訂購高鐵飯店及國旅聯票全產品，還有機會獲得高鐵標準車廂對號座免費乘車票兌換券。

日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房1泊2食1萬1111元起。圖／台鐵提供
日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房1泊2食1萬1111元起。圖／台鐵提供

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