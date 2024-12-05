台灣服飾設計師協會 X 富邦美術館 跨界展覽盛大登場

美術與服裝設計其實有著密切關聯。服裝設計展現了色彩、材質、線條，而藝術作品同樣是以線條、色彩、別出心裁的意念感動人心。由富邦美術館與台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers、以下簡稱TAFAD）合作的《新宮晉：宇宙—風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴，日前甫於富邦美術館盛大登場，活動並以「風形Flow & Motion」為主題，廣邀時尚、藝術、演繹領域專業人士出席，同時並頒發TAFAD的2024年度時尚獎項。

TAFAD Gala是由TAFAD執行長溫筱鴻發起、TAFAD理事長竇騰璜策劃，今年並與富邦美術館《新宮晉：宇宙—風之旅人》展覽一同合作。活動中共有台北101董事長賈永婕、名模蔡淑臻、藝人LULU黃路梓茵、鍾瑤、田中千繪、丁春誠出席；其中便鍾瑤身著設計師簡國彥服裝出席，LULU黃路梓茵的晚禮服則出自台灣設計師周裕穎之手，並從藝術家新宮晉的兩件作品《The Galaxy》與《Memory Map》轉譯為服裝設計語彙，色彩鮮豔富戲劇性、同時兼具晚宴大氣，此外日本女星田中千繪則與UUIN創意總監劉子超一同踏上紅毯，並於富邦美術館與新宮晉2024新品〈Silent Water〉大方合影。

與活動一同合作的《新宮晉：宇宙—風之旅人》則是由日本藝術家新宮晉首次在台灣展出的大型個展，展品包含雕塑、繪畫、手稿、模型與出版物，其中以金屬媒材的水雕塑〈Silent Water〉、〈Echo of sky〉、裝置藝術〈Moon Boat NY〉都是展出亮點，融合多彩、

童趣造型的「山達里諾」（Sandalino）更展現了1937年出生藝術家的未泯童心、帶來歡樂。