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台灣服飾設計師協會 X 富邦美術館 跨界展覽盛大登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台北101董事長賈永婕（右）獲得2024 TAFAD FASHION AWARDS的時尚經典魅力獎，並與TAFAD理事長竇騰璜合影。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
台北101董事長賈永婕（右）獲得2024 TAFAD FASHION AWARDS的時尚經典魅力獎，並與TAFAD理事長竇騰璜合影。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供

美術與服裝設計其實有著密切關聯。服裝設計展現了色彩、材質、線條，而藝術作品同樣是以線條、色彩、別出心裁的意念感動人心。由富邦美術館與台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers、以下簡稱TAFAD）合作的《新宮晉：宇宙—風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴，日前甫於富邦美術館盛大登場，活動並以「風形Flow & Motion」為主題，廣邀時尚、藝術、演繹領域專業人士出席，同時並頒發TAFAD的2024年度時尚獎項。

TAFAD Gala是由TAFAD執行長溫筱鴻發起、TAFAD理事長竇騰璜策劃，今年並與富邦美術館《新宮晉：宇宙—風之旅人》展覽一同合作。活動中共有台北101董事長賈永婕、名模蔡淑臻、藝人LULU黃路梓茵、鍾瑤、田中千繪、丁春誠出席；其中便鍾瑤身著設計師簡國彥服裝出席，LULU黃路梓茵的晚禮服則出自台灣設計師周裕穎之手，並從藝術家新宮晉的兩件作品《The Galaxy》與《Memory Map》轉譯為服裝設計語彙，色彩鮮豔富戲劇性、同時兼具晚宴大氣，此外日本女星田中千繪則與UUIN創意總監劉子超一同踏上紅毯，並於富邦美術館與新宮晉2024新品〈Silent Water〉大方合影。

與活動一同合作的《新宮晉：宇宙—風之旅人》則是由日本藝術家新宮晉首次在台灣展出的大型個展，展品包含雕塑、繪畫、手稿、模型與出版物，其中以金屬媒材的水雕塑〈Silent Water〉、〈Echo of sky〉、裝置藝術〈Moon Boat NY〉都是展出亮點，融合多彩、

童趣造型的「山達里諾」（Sandalino）更展現了1937年出生藝術家的未泯童心、帶來歡樂。

活動中並發表了由TAFAD理事長竇騰璜發起的TAFAD FASHION AWARDS時尚獎，2024年的獎項分別頒給了服裝設計師王子欣「創新設計獎」、策展人丁春誠獲「藝術風尚獎」、設計師潘怡良獲頒「年度設計師獎」，以及富邦美術館翁美慧館長獲得「時尚藝術貢獻獎」...合計共9個獎項。TAFAD理事長竇騰璜並為此表示：「台灣時尚設計不僅承載著深厚的文化底蘊，更展現出令人矚目的國際創意潛力。透過此類活動，我們期許透過TAFAD GALA的活動，讓更多國際媒體與業界夥伴有機會進一步深度交流，並感受到台灣時尚設計的獨特價值與創新能量。」

富邦美術館館長翁美慧。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
富邦美術館館長翁美慧。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
台北101董事長賈永婕出席2024 TAFAD GALA派對活動。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
台北101董事長賈永婕出席2024 TAFAD GALA派對活動。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
鍾瑤身著設計師簡國彥服裝出席TAFAD GALA活動、辣秀長腿。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
鍾瑤身著設計師簡國彥服裝出席TAFAD GALA活動、辣秀長腿。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
LULU黃路梓茵（前）身上的晚禮服出自台灣設計師周裕穎（右）之手，並以藝術家新宮晉《The Galaxy》與《Memory Map》兩幅藝術作品為靈感轉譯為服裝設計語彙。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
LULU黃路梓茵（前）身上的晚禮服出自台灣設計師周裕穎（右）之手，並以藝術家新宮晉《The Galaxy》與《Memory Map》兩幅藝術作品為靈感轉譯為服裝設計語彙。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
（由左至右）VOGUE & GQ董事總經理劉震紳、富邦美術館館長翁美慧、TAFAD GALA發起人暨CEO溫筱鴻、TAFAD理事長竇騰璜。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
（由左至右）VOGUE & GQ董事總經理劉震紳、富邦美術館館長翁美慧、TAFAD GALA發起人暨CEO溫筱鴻、TAFAD理事長竇騰璜。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
2024的TAFAD FASHION AWARDS創新設計獎得主設計師王子欣（右）與頒獎人設計師周裕穎一同合影。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
2024的TAFAD FASHION AWARDS創新設計獎得主設計師王子欣（右）與頒獎人設計師周裕穎一同合影。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
設計師潘怡良（左）獲頒「年度設計師獎」，並由資深時尚人、獨立策展人盧淑芬頒發。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
設計師潘怡良（左）獲頒「年度設計師獎」，並由資深時尚人、獨立策展人盧淑芬頒發。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
田中千繪出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽與TAFAD專場派對。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供
田中千繪出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽與TAFAD專場派對。圖／TAFAD台灣服飾設計師協會提供

美術館 設計師

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