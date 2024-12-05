搶攻冬日暖食商機 全家化身巷口冬日居酒屋

據中央氣象局報導，未來一週天氣轉向濕冷，據全家便利商店（5903）觀察，12月氣溫持續走低，帶動溫暖型、暖食商組買氣提升，瞄準冬日暖食商機，「全家」再度化身巷子口冬日居酒屋，端出10款溫暖型鮮食新品，新型態熟食區SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、蒸包首度聯名滷味品牌「潮味決」，將人氣烤串物、千層餅翻玩經典台式三杯風味，另有加熱型飯捲日式明太子炙烤牛飯卷、松露乳酪德腸飯卷2款新口味，「金飯糰」日式烤飯糰更以獨特的炭火燒烤技術全新升級，打造如居酒屋般的現烤口感。

看好年末聚會消費需求旺盛，「全家」SOHOT炎選更推出便利商店首見「炸雞桶」，12/24前每桶8入只要320元最超值，更有辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅3款商品可任意搭配，炸雞控們千萬別錯過！年末更是惜福感恩的時刻，為鼓勵更多消費者共同惜食、減少食物浪費，全家便利商店友善食光機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12/24每日17:00-23:59，現烤點心商品任選7折，共邀消費者17:00一起友善。

搶攻冬日暖食商機，「全家」新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」及「三杯塔香雞肉串」3款熟食區新品，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，入口即嘗甜中帶鹹、鹹中帶鮮美味，絕對是今年冬季不可錯過的便利商店必嘗系列美食。

「三杯塔香肉包」以潮味決招牌三杯醬汁拌入肉餡，鹹甜香的滋味，完美復刻台式經典料理風味，售價35元，12/24前搭配指定飲品更享49元餐促優惠；SOHOT炎選炸烤物「三杯塔香雞肉串」嚴選嫩滑雞肉，搭配濃郁三杯醬汁，加入新鮮九層塔，獨特的清香與醬汁的鹹甜融合，每一口都充滿道地的台式風味，售價49元；SOHOT炎選現烤點心「三杯雞千層餅」則以特製三杯雞醬料，搭配金黃酥脆、層層分明的千層餅皮，讓人回味無窮，售價35元，12/24前SOHOT炎選炸烤物及現烤點心任選2件8折。