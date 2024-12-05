吃飯聽得到周杰倫！大巨蛋餐廳被訂爆 業者加碼祭優惠

「你有搶到票嗎？」天王周杰倫自即日起連續4天於台北大巨蛋舉行演唱會，吸引諸多粉絲朝聖。由於門票一票難求，甚至還有人發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動。近期有網友發現，大巨蛋外圍餐廳可以聽得到彩排時的演唱聲，因此也讓許多粉絲預約搶訂，已有多間訂位全滿。另外也有品牌搶周董商機，推出演唱會用餐方案。

位於大巨蛋一樓的PRESERVE餐廳，日前被網友發現可以聽見周杰倫彩排的歌聲。消息一出，立刻引起網友們的熱烈討論，期盼能夠隔牆享受周董的演出，該餐廳在周杰倫演唱會期間的訂位狀況，目前也已經全滿。除此之外，包括SPORTS NATION、一風堂，TOK盡興食光、湊湊火鍋•茶憩等品牌，也都已經被全部訂滿，其他如掌門精釀啤酒餐廳、紫木槿、星胡同等餐廳，也都擁有超過7成以上的成績，有意前往的民眾可以把握機會。

搶搭周董演唱會商機，餐飲業者也祭出優惠。12月5日至8日，前往「勝勢豬排大巨蛋店」消費「季節套餐」，憑活動截圖兌換限量「腰內豬排」1塊，價值60元。每日限量30份。「樂天小香港」 自12月5日至12月31日，加入樂天會員即贈「蘆薈酸柑梅子凍」一份，針對外帶也推出三款套餐，內含招牌點心與特色麵食、飲品，每套288元。