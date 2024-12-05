公會打造建築師專館 倡世代共好引民眾走入建築師世界

2024台北國際建築建材暨產品展」將於12月12日至15日在台北南港展覽館一館1樓及4樓隆重展出，全國建築師公會特別規劃的「建築師專館」也將在南港展覽館 1 館 4 樓正式開跑，藉由展覽打開建築師少為人知的一面，透過視覺與聽覺等，以多元化的模式讓民眾對建築師有更多的了解與認識。

理事長崔懋森指出，本次展覽主題為「世代共好」，新世代的建築師必須走入社會，建築產業是應用藝術的公眾事務，建築師不但提供民眾舒適的生活，亦創造賦予城市美好的風貌，「建築師專館」藉由空間裝置與影像，讓民眾感受建築師的工作氛圍與了解建築師的職責。

建築師的執業範圍很廣，從建築設計、景觀設計、結構安全評估、室內裝修設計、建築物鑑定、不動產估價、變更使用、驗屋、公安檢查等。建築師公會表示，建築師說是建築的守護神，「你家的事 就是建築師的事」。

專館展區分為三大主題，分別為「沉浸式展覽」、「建築師專區」、「建築師雜誌」，透過體驗、了解與紀錄讓大眾重新認識建築師，現場更有熱心的建築

師為民眾說明、解惑建築及建築師的各項問題，歡迎大家蒞臨「建築師專館」。