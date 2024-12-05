快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

公會打造建築師專館 倡世代共好引民眾走入建築師世界

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
全國建築師公會特別規劃的「建築師專館」，藉展覽打開建築師少為人知的一面。圖／全國建築師公會提供
全國建築師公會特別規劃的「建築師專館」，藉展覽打開建築師少為人知的一面。圖／全國建築師公會提供

2024台北國際建築建材暨產品展」將於12月12日至15日在台北南港展覽館一館1樓及4樓隆重展出，全國建築師公會特別規劃的「建築師專館」也將在南港展覽館 1 館 4 樓正式開跑，藉由展覽打開建築師少為人知的一面，透過視覺與聽覺等，以多元化的模式讓民眾對建築師有更多的了解與認識。

理事長崔懋森指出，本次展覽主題為「世代共好」，新世代的建築師必須走入社會，建築產業是應用藝術的公眾事務，建築師不但提供民眾舒適的生活，亦創造賦予城市美好的風貌，「建築師專館」藉由空間裝置與影像，讓民眾感受建築師的工作氛圍與了解建築師的職責。

建築師的執業範圍很廣，從建築設計、景觀設計、結構安全評估、室內裝修設計、建築物鑑定、不動產估價、變更使用、驗屋、公安檢查等。建築師公會表示，建築師說是建築的守護神，「你家的事 就是建築師的事」。

專館展區分為三大主題，分別為「沉浸式展覽」、「建築師專區」、「建築師雜誌」，透過體驗、了解與紀錄讓大眾重新認識建築師，現場更有熱心的建築

師為民眾說明、解惑建築及建築師的各項問題，歡迎大家蒞臨「建築師專館」。

安檢 建築師

延伸閱讀

譜鉅科技將於醫療科技展推出 「智能光譜的藥品快篩服務平台」

備戰大巨蛋首場演唱會 北捷5日視人潮加密班距

美國咖啡教父分享咖啡經 戴維茲：台灣已變生產國

嘉縣參加台灣國際茶業與咖啡展 秀頂級風味

相關新聞

5大特色區必買、必吃！DON DON DONKI桃園統領店開幕前搶先看

DON DON DONKI台灣第6店開幕前搶先看！DON DON DONKI桃園統領店是桃園首家店鋪，插旗熱鬧的火車站商...

公會打造建築師專館 倡世代共好引民眾走入建築師世界

2024台北國際建築建材暨產品展」將於12月12日至15日在台北南港展覽館一館1樓及4樓隆重展出，全國建築師公會特別規劃...

Dior Lady Art #9聯名包款 拎起超乎想像的當代藝術

Dior Lady Art藝術家聯名限定系列，邀請全球各地的當代藝術家，將典型的Dior風格的傳奇包款Lady Dio作...

Apple Vision Pro台灣開放預訂 預約體驗、購買步驟這樣做

Apple Vision Pro現在已經在台灣開放預訂， 想要在上市第一時間享受無縫融合數位內容與實體世界的強大空間體驗...

Grand Seiko、TAG Heuer、Breitling腕間重現冬日絕景

台灣一年四季溫度變化相對不大，下雪的機率微乎極微，然近日則有泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko、百年...

結盟MoMA！RICHARD MILLE再現2011威尼斯金獅獎傑作

精品與藝術的跨界合作時有所聞，但與知名博物館的合作則相對不多見。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將和美國紐約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。