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Dior Lady Art #9聯名包款 拎起超乎想像的當代藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
越南藝術家Duy Anh Nhan Duc。圖／Dior提供
越南藝術家Duy Anh Nhan Duc。圖／Dior提供

Dior Lady Art藝術家聯名限定系列，邀請全球各地的當代藝術家，將典型的Dior風格的傳奇包款Lady Dio作為畫布，透過國際藝術家的不同視角重新詮釋這款包包，融入藝術家各自的願景、想法與獨特性，自2016年起今年已經第9年。

在2024年的Dior Lady Art #9藝術家聯名限定系列，邀請了祕魯藝術家Sara Flores、美國藝術家Jeffrey Gibson、Danielle Mckinney、Faith Ringgold、Vaughn Spann與韓國藝術家禹國元（Woo KukWon）、越南藝術家Duy Anh Nhan Duc、美籍土耳其裔藝術家Hayal Pozanti、加拿大藝術家Anna Weyant、中國藝術家梁遠葦和黃宇興，分別將Lady Dior視為詩意蛻變的象徵，呼應Dior傳承與創意自由的融合。

祕魯藝術家 Sara Flores的作品受到古老視覺語彙Kené的啟發，來自亞馬遜烏卡亞利河（Ucayali River）沿岸的Shipibo-Conibo部落族群。她創作的兩款Dior Lady Art，傳遞著她的原住民特色，結合蛇紋石圖案刺繡與植物顏料。美國藝術家Vaughn Spann將其充滿活力、富有表現力的作品延伸到Lady Dior包上，其中一款以超大尺寸來表現陽剛與女性氣質，第二款包款則裝飾著源自他帆布畫作的幾何結構。另外兩款包則各自表現他在2020年的畫作《Firestorm》與《Untitle(Stormy) 》。

美國藝術家Jeffrey Gibson擅長複合媒材創作，揉合傳統美洲原住民工藝和流行美學，他所創作的包款靈感來自於他的代表作「Boxing Bags」，一側印有完整的串珠銘文，一側則飾有無數以3D列印製作的心形掛鎖。來自美國阿拉巴馬州的藝術家Danielle Mckinney，作品刻畫女性生活。包款中央的中央的女性剪影刺繡，是Danielle Mckinney的標誌，蝴蝶則象徵了想像力的翱翔。

同樣關注女性的美國藝術家Faith Ringgold則善用紡織絎縫表達信念，在她2024 年4月辭世前，曾與Dior Lady Art合作創作六件包款，其中1971 年創作的《Freedom Woman Now》和《Woman Free Yourself》政治抗議海報，已被大膽地重新設計成兩款金屬材質拼貼Lady Dior包，另一件作品《Jazz Stories: Mama Can Sing Papa Can Blow》則藉由複雜的串珠刺繡重現於包包上。

韓國藝術家禹國元（Woo KukWon）的經常透過刻板印象、童趣與惡作劇的表達方式來重新詮釋童話故事，這個特色也貫穿了他對Lady Dior包款的五種延伸。越南藝術家Duy Anh Nhan Duc以大自然貫穿作品，為Dior Lady Art的設計也以大量的花朵與種子體現了他對野生植物的熱情。來自土耳其的Hayal Pozanti為 Dior Lady Art系列設計出三件作品，體現她對自然的感性和詮釋性主題想法，探索人類與環境和自然的關係。

畫作帶有超現實主義和神秘色彩的加拿大藝術家Anna Weyant將既冒險又帶著憂鬱的風格轉化於重塑兩款Lady Dior包，中國藝術家梁遠葦（LiangYuanwei）經常借鑒東西方文化的多種來源，探索日常生活和時間流逝中的感性和精神，限定包款從其《Golden Notes》系列作品與宋朝汝窯瓷器中汲取靈感。另一位中國藝術家黃宇興（Huang Yuxing）創作的四款 Lady Dior包中，兩款中型款式重現了他的知名畫作《Heaven And The Earth》與《The Galaxy》，一小型包款則以格紋呈現虛擬世界，一包款則洋溢1960年代風格。

越南藝術家Duy Anh Nhan Duc作品Dior Lady Art Duy Anh Nhan Duc中型提包，純素皮革包身佐以浮雕與絲線、珠飾與金屬花朵刺繡，搭配拿鐵色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
越南藝術家Duy Anh Nhan Duc作品Dior Lady Art Duy Anh Nhan Duc中型提包，純素皮革包身佐以浮雕與絲線、珠飾與金屬花朵刺繡，搭配拿鐵色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
秘魯藝術家Sara Flores作品Dior Lady Art Sara Flores中型提包，黑色科技布料包身飾以珠飾與繡線刺繡與印花，金屬提把具雕塑細節，搭配黑色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
秘魯藝術家Sara Flores作品Dior Lady Art Sara Flores中型提包，黑色科技布料包身飾以珠飾與繡線刺繡與印花，金屬提把具雕塑細節，搭配黑色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
祕魯藝術家Sara Flores。圖／Dior提供
祕魯藝術家Sara Flores。圖／Dior提供
土耳其藝術家Hayal Pozanti作品，Dior Lady Art Hayal Pozanti提包，小牛皮包身以印花、浮雕與刺繡呈現，搭配淡金色金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
土耳其藝術家Hayal Pozanti作品，Dior Lady Art Hayal Pozanti提包，小牛皮包身以印花、浮雕與刺繡呈現，搭配淡金色金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon 微型提包，微型Lady Dior提包搭配黑色緞面包身，包款覆上珠飾、水鑽刺繡，搭配黑色霧面特殊DIOR吊飾。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon 微型提包，微型Lady Dior提包搭配黑色緞面包身，包款覆上珠飾、水鑽刺繡，搭配黑色霧面特殊DIOR吊飾。圖／Dior提供
中國藝術家梁遠葦作品Dior Lady Art Liang Yuanwei提包，包身包覆天鵝絨並裝飾上花朵圖案樹酯印花，搭襯仿舊金屬色DIOR吊飾。圖／Dior提供
中國藝術家梁遠葦作品Dior Lady Art Liang Yuanwei提包，包身包覆天鵝絨並裝飾上花朵圖案樹酯印花，搭襯仿舊金屬色DIOR吊飾。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元。圖／Dior提供
美國藝術家Jeffrey Gibson作品Dior Lady Art Jeffrey Gibson中型提包，Lady Dior包款以刺繡覆上多彩珠飾與金屬細節，搭配多彩金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
美國藝術家Jeffrey Gibson作品Dior Lady Art Jeffrey Gibson中型提包，Lady Dior包款以刺繡覆上多彩珠飾與金屬細節，搭配多彩金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
中國藝術家黃宇興作品Dior Lady Art Huang Yuxing提包，Dior Lady Art Huang Yuxing迷你提包，迷你Lady Dior包身搭配彩虹色圖騰印刷與皺褶效果，結合白色與彩虹色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
中國藝術家黃宇興作品Dior Lady Art Huang Yuxing提包，Dior Lady Art Huang Yuxing迷你提包，迷你Lady Dior包身搭配彩虹色圖騰印刷與皺褶效果，結合白色與彩虹色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
美國藝術家Danielle Mckinney，與作品Dior Lady Art Danielle Mckinney提包，褐色包身點綴女性人像刺繡、黑色金屬蝴蝶點綴於提把，搭配霧面褐色金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
美國藝術家Danielle Mckinney，與作品Dior Lady Art Danielle Mckinney提包，褐色包身點綴女性人像刺繡、黑色金屬蝴蝶點綴於提把，搭配霧面褐色金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
已故美國藝術家Faith Ringgold與Dior Lady Art合作創作的六件包款。圖／Dior提供
已故美國藝術家Faith Ringgold與Dior Lady Art合作創作的六件包款。圖／Dior提供
美國藝術家Vaughn Spann作品Dior Lady Art Vaughn Spann迷你提包，迷你款Lady Dior包款，包身搭配手工樹酯塑模與手工珠飾刺繡工藝，搭配黑色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
美國藝術家Vaughn Spann作品Dior Lady Art Vaughn Spann迷你提包，迷你款Lady Dior包款，包身搭配手工樹酯塑模與手工珠飾刺繡工藝，搭配黑色霧面金屬DIOR吊飾。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon中型提包，小牛皮包身搭配繡線、珠飾、拉菲草與樹酯刺繡，點綴淡古銅金搭配彩漆花朵DIOR吊飾。圖／Dior提供
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon中型提包，小牛皮包身搭配繡線、珠飾、拉菲草與樹酯刺繡，點綴淡古銅金搭配彩漆花朵DIOR吊飾。圖／Dior提供

Dior 藝術家

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