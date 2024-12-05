Apple Vision Pro台灣開放預訂 預約體驗、購買步驟這樣做

Apple Vision Pro現在已經在台灣開放預訂， 想要在上市第一時間享受無縫融合數位內容與實體世界的強大空間體驗，現在就可以至Apple Store線上商店、Apple Store App立刻預購，而為了確保消費者可以擁有最舒適、完整的個人化體驗，專業的Apple專員們也已經同步上線，民眾可透過文字訊息或電話提供的協助，輕鬆購買Apple Vision Pro。

如何購買Apple Vision Pro？

在準備要訂購Apple Vision Pro之前，需先準備好具備Face ID功能的iPhone或iPad，以及最新版本的Apple Store App來完成臉部掃描。此掃描可協助使用者找到最適合的遮光罩和頭帶尺寸，讓配戴時精準合身。對於需要視力矯正的使用者，蘋果也與蔡司合作開發蔡司光學磁吸式鏡片，能以磁性吸附於Apple Vision Pro，讓使用者能充分運用顯示器出色的清晰度。

購買後，顧客可以選擇在直營店領取Apple Vision Pro，或者直接運送到府，並且可以在Apple Store線上商店安排1次30分鐘的免額外付費線上教學，瞭解如何開箱、調整合適佩戴方式、操作visionOS等事項。

如果你還在猶豫要不要下單，現在也可以預約在12月17日開賣後直接到直營店舖現場體驗Apple Vision Pro，將由Apple團隊成員提供個人一對一體驗服務。這個服務將協助顧客找到最合適的佩戴方式並進行設定。

顧客可以探索空間運算的眾多功能，享受令人驚奇的沉浸式娛樂體驗，或也可以試用看看平常各種經常使用的App在Apple Vision Pro上呈現的介面，甚至可以在Apple Vision Pro上查看自己照片庫中的精選內容，包括空間照片和影片，商務人士、行動工作者更推薦一定要體驗看看「Mac虛擬顯示器」的超便利連線方式。

Apple Vision Pro將於12月17日開始供貨，台灣售價為119,900元起，有256GB、512GB和1TB儲存空間供選擇。Apple Vision Pro搭配visionOS 2.1系統，支援繁體中文，盒裝內配備1條單圈編織頭帶、1條雙圈頭帶、1個附有2個遮光罩軟墊的個人化遮光罩、1個Apple Vision Pro保護套、擦拭布、電池、USB-C充電線和USB- C電源轉接器。