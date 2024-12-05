Grand Seiko、TAG Heuer、Breitling腕間重現冬日絕景

台灣一年四季溫度變化相對不大，下雪的機率微乎極微，然近日則有泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko、百年靈（Breitling）與萬寶龍（Montblanc）等多個品牌不約而同發表了冰藍色、冬季為靈感的表款，像提前慶祝將來到的聖誕節，感受北國的冷冽清新。

泰格豪雅（TAG Heuer）的新款Carrera計時碼表系列靈感源自北美最剽悍的公路賽車賽事，2024年的新作則向骨董作品Heuer 7753 SN的「熊貓面」（淺色面盤、黑色次表圈）得到啟發。39毫米的銀色面盤將搭配弧形的玻璃鏡面、精鋼鍊帶，銀色的閃耀視覺展現如遠方雪山上反射的閃耀，TH20-00自動上鍊機芯並將帶來日期、時間顯示與計時碼表功能。

41毫米的百年靈Navitimer Automatic GMT腕表是品牌近期新作，最大賣點首推具飛行滑尺功能的淺（冰）藍色面盤，實用度高。面盤由外而內共分四層設計，第一與第二層為飛行滑尺（Slide rule），可便利於飛行員進行快速的複雜計算；第三層為小時與分鐘，第四層則為24小時制的第二地時間，並以三角形三色箭頭指針指示。品牌自製的32型自動上鍊將帶來時間、日期、雙時區等功能，搭配藍色鱷魚皮表帶訂價16萬8,000元，另有精鋼鍊帶款則為17萬6,000元。

萬寶龍（Montblanc）新款的寶曦系列則是為女性獻上，30或34毫米的精剛表殼內，有著銀白色磨砂面盤，也像是品牌精神原點、白朗峰（Mont Blanc）上的靄靄白雪。面盤上的杏形日期視窗將搭配手寫字體，低調延續了萬寶龍的書寫精神。隨表將搭配乙條白色小牛皮鱷魚紋表帶或一條飾有緞面圖紋的藍色小牛皮表帶，藍色清爽、白色高雅，恣意造型。

壓軸的Grand Seiko的冰瀑Icefall腕表則是從日本岩手縣八幡平市的「七瀧瀑布」得到啟發，並以GS的The Nature of Time品牌精神，嘗試捕捉雫石時計工坊當地瀑布的絕景一瞬。據日本觀光局（JNTO）官方網站資料顯示，七瀧瀑布每年僅在1月底至2月上旬結冰，因此能實地參觀鑑賞的時間有限。瀑布流水並將在極寒之時凝結成冰「瀑」，因此Grand Seiko透過全新的面盤壓印紋理，還原冰瀑Icefall的特殊情境。白鋼表殼內使用了高振頻9S85自動上鍊機芯，根據品牌數據，每日誤差約為+5至– 3秒。