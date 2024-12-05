快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

聽新聞
0:00 / 0:00

Grand Seiko、TAG Heuer、Breitling腕間重現冬日絕景

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TAG Heuer Carrera計時碼表，21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera計時碼表，21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供

台灣一年四季溫度變化相對不大，下雪的機率微乎極微，然近日則有泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko、百年靈（Breitling）與萬寶龍（Montblanc）等多個品牌不約而同發表了冰藍色、冬季為靈感的表款，像提前慶祝將來到的聖誕節，感受北國的冷冽清新。

泰格豪雅（TAG Heuer）的新款Carrera計時碼表系列靈感源自北美最剽悍的公路賽車賽事，2024年的新作則向骨董作品Heuer 7753 SN的「熊貓面」（淺色面盤、黑色次表圈）得到啟發。39毫米的銀色面盤將搭配弧形的玻璃鏡面、精鋼鍊帶，銀色的閃耀視覺展現如遠方雪山上反射的閃耀，TH20-00自動上鍊機芯並將帶來日期、時間顯示與計時碼表功能。

41毫米的百年靈Navitimer Automatic GMT腕表是品牌近期新作，最大賣點首推具飛行滑尺功能的淺（冰）藍色面盤，實用度高。面盤由外而內共分四層設計，第一與第二層為飛行滑尺（Slide rule），可便利於飛行員進行快速的複雜計算；第三層為小時與分鐘，第四層則為24小時制的第二地時間，並以三角形三色箭頭指針指示。品牌自製的32型自動上鍊將帶來時間、日期、雙時區等功能，搭配藍色鱷魚皮表帶訂價16萬8,000元，另有精鋼鍊帶款則為17萬6,000元。

萬寶龍（Montblanc）新款的寶曦系列則是為女性獻上，30或34毫米的精剛表殼內，有著銀白色磨砂面盤，也像是品牌精神原點、白朗峰（Mont Blanc）上的靄靄白雪。面盤上的杏形日期視窗將搭配手寫字體，低調延續了萬寶龍的書寫精神。隨表將搭配乙條白色小牛皮鱷魚紋表帶或一條飾有緞面圖紋的藍色小牛皮表帶，藍色清爽、白色高雅，恣意造型。

壓軸的Grand Seiko的冰瀑Icefall腕表則是從日本岩手縣八幡平市的「七瀧瀑布」得到啟發，並以GS的The Nature of Time品牌精神，嘗試捕捉雫石時計工坊當地瀑布的絕景一瞬。據日本觀光局（JNTO）官方網站資料顯示，七瀧瀑布每年僅在1月底至2月上旬結冰，因此能實地參觀鑑賞的時間有限。瀑布流水並將在極寒之時凝結成冰「瀑」，因此Grand Seiko透過全新的面盤壓印紋理，還原冰瀑Icefall的特殊情境。白鋼表殼內使用了高振頻9S85自動上鍊機芯，根據品牌數據，每日誤差約為+5至– 3秒。

從東京搭乘新幹線至盛岡站再轉乘巴士合計約3小時40分鐘，來回耗時約6.5小時以上。但入手一只Grand Seiko冰瀑Icefall腕表？這便容易多了。

百年靈Navitimer 41 GMT腕表，17萬6,000元。圖／Breitling提供
百年靈Navitimer 41 GMT腕表，17萬6,000元。圖／Breitling提供
包含Grand Seiko、TAG Heuer與Breitling多個品牌近日都推出新品，以銀白色或冰藍色，重現冬季與絕景之美。圖／Breitling、TAG Heuer、Grand Seiko提供（合成圖）
包含Grand Seiko、TAG Heuer與Breitling多個品牌近日都推出新品，以銀白色或冰藍色，重現冬季與絕景之美。圖／Breitling、TAG Heuer、Grand Seiko提供（合成圖）
具飛行滑尺與冰藍色面盤的百年靈Navitimer 41 GMT腕表，可快速進行複雜計算是一大特色。圖／Breitling提供
具飛行滑尺與冰藍色面盤的百年靈Navitimer 41 GMT腕表，可快速進行複雜計算是一大特色。圖／Breitling提供
Grand Seiko冰瀑Icefall腕表使用了9S85自動上鍊高振頻機芯。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko冰瀑Icefall腕表使用了9S85自動上鍊高振頻機芯。圖／Grand Seiko提供
TAG Heuer推薦了銀色面盤的Carrera計時腕表，成為聖誕節的禮品推薦。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer推薦了銀色面盤的Carrera計時腕表，成為聖誕節的禮品推薦。圖／TAG Heuer提供
Montblanc寶曦系列晝夜顯示腕表，精鋼、30毫米、時間與晝夜顯示、時標鑲鑽，12萬9,400元。圖／Montblanc提供
Montblanc寶曦系列晝夜顯示腕表，精鋼、30毫米、時間與晝夜顯示、時標鑲鑽，12萬9,400元。圖／Montblanc提供
Grand Seiko冰瀑Icefall腕表，9S85高振頻機芯、白鋼、37毫米，19萬8,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko冰瀑Icefall腕表，9S85高振頻機芯、白鋼、37毫米，19萬8,000元。圖／Grand Seiko提供

品牌 日本 腕表

延伸閱讀

【東京朝活遊程之二】在多摩地區宿坊靜山莊，體驗瀑布下的冥想修行！

宜蘭五峰旗坍方封閉遊覽車喊卡 地方建議攤販區下移至遊客中心

影／「剛發現以為沒氣了」搜索3天 救難人員下切谷底找到他

SEIKO全新Presage雞尾酒腕表 琥珀般甜美感受11月開賣

相關新聞

5大特色區必買、必吃！DON DON DONKI桃園統領店開幕前搶先看

DON DON DONKI台灣第6店開幕前搶先看！DON DON DONKI桃園統領店是桃園首家店鋪，插旗熱鬧的火車站商...

Grand Seiko、TAG Heuer、Breitling腕間重現冬日絕景

台灣一年四季溫度變化相對不大，下雪的機率微乎極微，然近日則有泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko、百年...

結盟MoMA！RICHARD MILLE再現2011威尼斯金獅獎傑作

精品與藝術的跨界合作時有所聞，但與知名博物館的合作則相對不多見。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將和美國紐約...

有行旅／悠遊幸福不丹 體驗戒楚節

不丹境內都是高山、梯田、原始河流和湖泊，是一處與世隔絕的人間淨土；也擁有無數的古蹟、寺廟和古堡，被認為是眾神居所的王國。...

有行旅／拜訪埃及神殿 探訪紅海海底

擁有近三千年古文明歷史的埃及，在一九七九年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。有行旅市場高規格，安排開羅包機直達阿布辛貝...

寒冬吃肉！MeatLove韓式燒肉耶誕餐、SKY Lab新菜上桌

冬天讓人想吃肉嗎？自2017年開幕的韓式宮廷燒肉「Meatlove」，今年迎來開幕8週年，標榜透過天然的橡木炭火，呈現食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。