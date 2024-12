結盟MoMA！RICHARD MILLE再現2011威尼斯金獅獎傑作

精品與藝術的跨界合作時有所聞,但與知名博物館的合作則相對不多見。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布,將和美國紐約MoMA現代藝術博物館(The Museum of Modern Art)展開多年合作關係,深入探究設計、科技與藝術的交融之美,並將於MoMA呈現藝術家Christian Marclay曾獲2011年威尼斯雙年展金獅獎的得獎作品《時鐘》(The Clock)。

過往常與F1一級方程式賽車、航海、職業網球多所交集的RICHARD MILLE,自2021年起開始與阿布達比羅浮宮合作、共同舉辦RICHARD MILLE藝術獎,進而拓展公眾對於阿聯酋以及中東地區的藝術視野。此外RICHARD MILLE也和瑞士貝耶勒基金會(The Fondation Beyeler in Switzerland)、日本中之島美術館(Nakanoshima Museum of Art in Japan)保有合作關係,因此本次和MoMA的結盟,更可視為RICHARD MILLE強化藝術領域影響力的重要一步。

創立於1929年的MoMA是當代藝術的重要展館,長年策展、發行出版物、探討公共議題,其旗下的MoMA Design Store設計商店更在日本東京、京都、香港都有分店,展現將當代藝術融入生活日常的美好品味。

雙方首次合作呈現了視覺藝術家Christian Marclay的獲獎裝置藝術《時鐘》(The Clock)。Christian Marclay的藝術創作手法範疇涵蓋聲音、噪音音樂、攝影、錄影、電影與數位動畫,其最知名的藝術作品之一:《時鐘》取樣了大量過往電影中曾出現過的時鐘、手表畫面,並透過蒙太奇(Montage)手法重組為長達24小時的影像裝置。由於影像中各種新舊時計的時間皆與現實時間相同,形成了跨時態的奇妙體驗,並帶人重新省思時間的本質與各種可能,也讓Christian Marclay因此獲得2011年威尼斯雙年展金獅獎、聲名大噪。