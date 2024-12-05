結盟MoMA！RICHARD MILLE再現2011威尼斯金獅獎傑作

精品與藝術的跨界合作時有所聞，但與知名博物館的合作則相對不多見。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將和美國紐約MoMA現代藝術博物館（The Museum of Modern Art）展開多年合作關係，深入探究設計、科技與藝術的交融之美，並將於MoMA呈現藝術家Christian Marclay曾獲2011年威尼斯雙年展金獅獎的得獎作品《時鐘》（The Clock）。

過往常與F1一級方程式賽車、航海、職業網球多所交集的RICHARD MILLE，自2021年起開始與阿布達比羅浮宮合作、共同舉辦RICHARD MILLE藝術獎，進而拓展公眾對於阿聯酋以及中東地區的藝術視野。此外RICHARD MILLE也和瑞士貝耶勒基金會（The Fondation Beyeler in Switzerland）、日本中之島美術館（Nakanoshima Museum of Art in Japan）保有合作關係，因此本次和MoMA的結盟，更可視為RICHARD MILLE強化藝術領域影響力的重要一步。

創立於1929年的MoMA是當代藝術的重要展館，長年策展、發行出版物、探討公共議題，其旗下的MoMA Design Store設計商店更在日本東京、京都、香港都有分店，展現將當代藝術融入生活日常的美好品味。

雙方首次合作呈現了視覺藝術家Christian Marclay的獲獎裝置藝術《時鐘》（The Clock）。Christian Marclay的藝術創作手法範疇涵蓋聲音、噪音音樂、攝影、錄影、電影與數位動畫，其最知名的藝術作品之一：《時鐘》取樣了大量過往電影中曾出現過的時鐘、手表畫面，並透過蒙太奇（Montage）手法重組為長達24小時的影像裝置。由於影像中各種新舊時計的時間皆與現實時間相同，形成了跨時態的奇妙體驗，並帶人重新省思時間的本質與各種可能，也讓Christian Marclay因此獲得2011年威尼斯雙年展金獅獎、聲名大噪。