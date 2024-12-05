寒冬吃肉！MeatLove韓式燒肉耶誕餐、SKY Lab新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和牛肋排白湯拉麵，580元。圖／SKY Lab提供
和牛肋排白湯拉麵，580元。圖／SKY Lab提供

冬天讓人想吃肉嗎？自2017年開幕的韓式宮廷燒肉「Meatlove」，今年迎來開幕8週年，標榜透過天然的橡木炭火，呈現食材的豐富滋味。今年冬天，Meatlove特別推出兩款期間限定的4人歲末歡聚套餐。其中「和牛海鮮雙饗組」，內含有黑毛和牛、肋眼牛排、韓式LA帶骨牛小排、海鮮盤、極上牛肋排湯、鮮蝦櫛瓜煎餅等食材，每套原價5,620元，優惠價5,220元，適合喜愛牛肉與海鮮的賓客。

同步登場的「牛豬海鮮三享組」，食材包括牛板腱肉、秘醬肋眼、厚厚的五花肉、霜降松阪豬／秘醬豬肋排（2選1）、鮮蝦櫛瓜煎餅、湯品四選一（海鮮嫩豆腐鍋原味／海鮮嫩豆腐鍋辣味／泡菜豬肉鍋／牛胸肉大醬鍋），滿足消費者的多重喜好，每套原價4,000元，優惠價3,880元。隨餐均提供韓式涼拌冬粉、芥末小黃瓜、蘋果南瓜泥等8～10款的道地韓國小菜，均採無限供應，讓顧客盡興享受韓式燒肉的樂趣。

同樣是誘人的肉食料理，西式居酒屋「SKY Lab」今年冬天以「冬日裡的暖陽」為主題，選用松葉蟹、鮮蚵、章魚等時令海鮮，還有牛舌、伊比利豬、和牛肋排等食材，推出30道全新的冬季菜色。其中「碳烤松葉蟹腳」，將松葉蟹腳刷上澄清奶油，再以直火碳烤，釋放蟹肉純粹的香氣與鮮甜，搭配檸檬提味增香，每份680元。復刻經典的「蚵仔煎」則是選用東港鮮蚵製作，改以豆腐乳辣根醬、是拉差醬帶來不同風味。

下酒開胃的「青花椒炸雞翅」，先將雞翅以鹽水鎖住肉汁，薄裹自製啤酒麵糊油炸，最後搭配由蔥花、辣渣、青花椒、辣油等製成的青花椒辣醬，香氣撲鼻，每份260元，另一道「麻辣和牛牛舌」，運用自製麻辣醬、椒麻醋與紫蘇，同樣令人食慾大開，每份320元。帶有泰式風味的「碳烤伊比利豬腰心肉串」，選用腰心部位，以直火碳烤再搭配羅望子醬，滋味鹹香，每份420元。

除此之外，主廚Jason也延續自己擅長的多元技法，推出「肉味噌醬薯條」、「海膽白小妹烏龍麵」、「牛小排．Pho湯」等多種餐點。其中「和牛肋排白湯拉麵」是取用雞骨、雞架、雞翅、雞腳等材料大火熬煮10小時製成香濃白湯，加入拉麵後，再放上份量十足的碳烤澳洲極黑和牛肋排，視覺效果驚人，每份580元。除此之外，為滿足周圍上班族的用餐需求，SKY Lab也針對平日午間時段推出「午間定食」，每份288元起。

肉味噌醬薯條．莫扎瑞拉起司，340元。圖／SKY Lab提供
肉味噌醬薯條．莫扎瑞拉起司，340元。圖／SKY Lab提供
Meatlove標榜透過天然的橡木炭火，為肉品帶來鮮嫩多汁的口感。記者陳睿中／攝影
Meatlove標榜透過天然的橡木炭火，為肉品帶來鮮嫩多汁的口感。記者陳睿中／攝影
碳烤松葉蟹腳．檸檬奶油，680元。圖／SKY Lab提供
碳烤松葉蟹腳．檸檬奶油，680元。圖／SKY Lab提供
和牛海鮮雙饗組當中，吃得到「極上牛肋排湯」。記者陳睿中／攝影
和牛海鮮雙饗組當中，吃得到「極上牛肋排湯」。記者陳睿中／攝影
牛豬海鮮三享組，優惠價3,880元。記者陳睿中／攝影
牛豬海鮮三享組，優惠價3,880元。記者陳睿中／攝影
牛小排．Pho湯，420元。圖／SKY Lab提供
牛小排．Pho湯，420元。圖／SKY Lab提供
和牛海鮮雙饗組，優惠價5,220元。記者陳睿中／攝影
和牛海鮮雙饗組，優惠價5,220元。記者陳睿中／攝影

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