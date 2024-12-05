聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／悠遊幸福不丹 體驗戒楚節
不丹境內都是高山、梯田、原始河流和湖泊，是一處與世隔絕的人間淨土；也擁有無數的古蹟、寺廟和古堡，被認為是眾神居所的王國。因每年有限度的開放觀光，是許多旅人的一生必探之地。
戒楚節是不丹最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕羅戒楚，旅人將恭逢其盛參加戒楚節活動。並前往世界十大寺廟虎穴寺和辛布的佛祖望和修道院。將入住三大空靈旅宿，各二連泊安縵辛布、安縵帕羅、烏瑪普納卡。
有行旅《幸福不丹 眾神居所的王國》9天7夜旅程，明年4月8日至16日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3VlSmmf
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言