有行旅／悠遊幸福不丹 體驗戒楚節

不丹境內都是高山、梯田、原始河流和湖泊，是一處與世隔絕的人間淨土；也擁有無數的古蹟、寺廟和古堡，被認為是眾神居所的王國。因每年有限度的開放觀光，是許多旅人的一生必探之地。

戒楚節是不丹最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕羅戒楚，旅人將恭逢其盛參加戒楚節活動。並前往世界十大寺廟虎穴寺和辛布的佛祖望和修道院。將入住三大空靈旅宿，各二連泊安縵辛布、安縵帕羅、烏瑪普納卡。

有行旅《幸福不丹 眾神居所的王國》9天7夜旅程，明年4月8日至16日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3VlSmmf