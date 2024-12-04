香奈兒西湖水上走秀如漫步仙境 周迅、金高銀齊聚杭州

香奈兒（CHANEL）日前於夜幕低垂的杭州西湖發表品牌2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀。正如日前發布的大秀前導影片所提示，大秀以品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）珍藏的烏木漆面屏風為靈感，薈萃多樣的服飾工藝、創作踏入她的夢想之地。品牌大使包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、周迅、竇靖童、辛芷蕾、新科金龍獎影后金高銀、王一博、張鈞甯等人均出席看秀。

香奈兒在西湖湖面上構築了一座中式摺扇為靈感的扇形秀場空間。品牌也首度於網路上發表的影片中帶領觀眾預先近距離欣賞即為細緻精彩的服飾工藝新作。為大秀開場的超模劉雯所穿著的長袍由Montex刺繡工坊手製，點綴超過4000片亮片，在花朵間勾勒出一雙鹿，讓人想起香奈兒巴黎康朋街 31 號寓所的裝飾。出身杭州的超模華依瀾身上的洋裝更匯聚了Lesage工坊的手工刺繡、Lognon工坊的褶襇、並在領口墜上Lemarié山茶花工坊製作的立體波浪花朵，華麗細節令人嘆為觀止。

●屏風花鳥山水化作衣衫

大秀由一系列不同材質組成的黑色調服裝開場，並以品牌最具代表性的黑、金、白等配色組成主要視覺基調。整體設計採用短上衣和飄逸的下半身勾勒出修長的高腰線條，烏木漆面屏風上的花鳥圖案則轉換為精緻的絲襪與刺繡圖案，彷彿將屏風穿上身。日夜皆宜的長版墊肩大衣與其修身輪廓貫穿整個系列，採用珍貴的斜紋軟呢、絲緞、絲絨打造，或以小花刺繡點綴，除了提供溫暖包覆，更散發神祕風情。

香奈兒女士珍藏的烏木漆面屏風無疑是此系列的重要靈感。由Lesage工坊打造的刺繡山茶花與蓮花花卉圖騰點綴有著褶皺和荷葉邊胸飾的長洋裝及西裝，有時刺繡甚至佈滿整件服裝。翡翠碧、粉紅色與天藍色喚起了屏風上漆藝光彩的聯想。牛仔褲的褪色效果猶如湖面上的漣漪，而黑色、棕色與深色調則勾畫出屏風木質面板的質感，以及步入絲絨般漆黑夜色的氛圍。

這一季各式各樣的外套大衣、易於行走的靴子、以及輕鬆率性的柔軟包款，讓人燃起旅行的渴望。粗呢大衣、短版或oversized版型外套裝飾著Paloma工坊精心製作的盤釦，內襯則為真絲絲緞。真絲口袋、衣袖及領口，搭配Montex工坊繡製的磷光辮飾緄邊，交織綻放柔美光澤。腰間繫帶直身剪裁外套、側排鈕釦造型外套，以及內襯白色絲緞的晚宴服外套，搭配百褶裙、一片裙、褲裙、九分褲及短褲，營造多層次份量感。

貼合身型、保暖又舒適的針織服飾，也呼應了旅行主題。T 恤、緊身胸衣、開襟羊毛衫、半身裙、洋裝、百慕達短褲及長褲，採用棉質或斜紋軟呢針織材質打造，無論是花卉圖騰或雙色設計，層層堆疊出典雅韻味。包款及外套前襟的數個信封造型圖樣口袋，則勾起了提筆寫信的溫暖回憶。

鞋履包括黑色漆皮的過膝長靴與尖頭拖鞋，以及出自Massaro工坊的舒適中筒靴，其中幾款鞋履更裝飾來自Lesage工坊的絕美刺繡。花卉、向中國古梅致敬的水果、陶器表面的歲月痕跡，皆成為Goossens金銀工坊創作墜飾與手鐲的靈感來源，最逗以Maison Michel工坊製作的帽子、方巾、毛帽與圍巾畫龍點睛。