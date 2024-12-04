寶格麗表廠擴建落成將啟用 整合表殼與表盤微型工藝

LVMH集團持續投資旗下瑞士製表品牌，宣布旗下精品品牌寶格麗（BVLGARI）位於塞耶雷日爾（Saignelégier）的廠區將完成全面整建擴廠並於2024年年底揭幕、重新啟用。該廠區座落於侏羅山谷（Jura Mountains）中，主要負責表殼與表盤製作。新產線將表殼生產與表盤組裝合併於單一工坊產區，成為業界內獨樹一幟的產線規劃。

包括Serpenti、Octo Finissimo、Bvlgari Bvlgari以及頂級珠寶腕表在內，寶格麗的表盤，始終秉持傳統的工藝（métiers d'art）精神製作，並隨市場需求增長。新廠房落成後，包括寶石嵌花、孔雀羽毛細工鑲嵌、寶石鑲嵌及微型彩繪等工藝表盤在內的各種特殊工法均能於同一廠房內完成，並在廠區內的核心地帶增設專屬的「藝術家工藝精神（Artmanship）」陳列空間。

新建的作業樓層使總面積從3,400平方公尺擴增為4,400平方公尺，規模升級同時也廣納不同工藝所需的設備空間，確保寶格麗能達到垂直整合的協同效益。此外，品牌也優化安全措施與工作流程、改善員工職場福祉，並增加能提供建築物25%能源需求的太陽能電池板，以各種新措施，減少製造過程中所產生的環境影響與足跡，具體實現永續理念的承諾。