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根本是機械秘書小幫手？複雜曆象表 放眼2025超前部署

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表面上同時顯示中文的星期與義大利文的萬年曆，是PANERAI表款中罕見的設計特色與玩味之處。 圖／PANERAI提供
表面上同時顯示中文的星期與義大利文的萬年曆，是PANERAI表款中罕見的設計特色與玩味之處。 圖／PANERAI提供

人們常說：一年之計在於晨，然而一年之計卻是無論如何都值得提早計畫。包含沛納海（PANERAI）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）與萬國表（IWC）都推出了複雜曆象腕表，為一整年的計畫、預先運籌帷幄。

沛納海全新發表的Luminor系列萬年曆（PAM01688）具有複雜的P.4100萬年曆機芯，可每個月正確換日，每四年一次的閏月也能自動辨識。44毫米的Goldtech紅金表殼內，第二地時間與星期、日期皆位於面盤正面，同時星期將由中文顯示，加上六點鐘方向義大利文的Calendario Perpetuo，是PANERAI極少見將義大利文與中文同時顯示的複雜之作，全球限量100只，別具賞玩樂趣。

同樣具有萬年曆功能的IWC葡萄牙系列腕表，則選用了18K白金搭配「地平線」藍色，44毫米的面盤裡，日期、月份、月相、月份四個小表盤（sub-dial）配重比例均衡，同時12點鐘方向還可顯示南北月相，52616機芯具有比勒頓上鍊系統與抗磁性的陶瓷零件，都可在透明底蓋中近距離欣賞。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）古典風格的Patrimony萬年曆則聚焦在「超薄」尺寸，41毫米的粉紅金表殼將搭配藍色或米白色面盤，機芯厚度約4.05毫米、加上表殼後則約8.91毫米，雖然是複雜功能，但不顯厚重、可輕鬆搭配正式西裝或襯衫。

壓軸的積家（Jaeger-LeCoultre）Master系列Hybris Artistica Calibre 184腕表，則是收藏家、保險櫃等級的複雜大作。一般複雜機芯約在數百枚零件不等，唯具備瞬跳萬年曆、Gyrotourbillon球體陀飛輪、西敏寺鐘聲三問報時的184手上鍊機芯共由多達1052個零件構成，組裝工序長達五個月。

這也是積家表廠的第五號Gyrotourbillon球體陀飛輪，因此也有「球體五號」的別稱。其中可顯示閏年閏月的萬年曆並將以瞬跳顯示，同時三問報時機制具有Trébuchet天秤錘，音聲響亮清脆、傳導性佳，又有「水晶音簧」之稱。表面特別使用了黑色大明火琺瑯並裝飾以金色的幾何圖形，玫瑰金或白金各全球限量5只，價格店洽。

PANERAI Luminor系列萬年曆（PAM01688），160萬8,000元，限量100只。圖／PANERAI提供
PANERAI Luminor系列萬年曆（PAM01688），160萬8,000元，限量100只。圖／PANERAI提供
IWC葡萄牙系列萬年曆鉑金款，價格店洽。圖／IWC提供
IWC葡萄牙系列萬年曆鉑金款，價格店洽。圖／IWC提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Master系列Hybris Artistica Calibre 184腕表，全球限量5只，價格店洽。圖／積家表提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Master系列Hybris Artistica Calibre 184腕表，全球限量5只，價格店洽。圖／積家表提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Master系列Hybris Artistica Calibre 184腕表一表匯集球體陀飛輪、瞬跳萬年曆與西敏寺鐘聲三大複雜功能，堪稱「大複雜」腕表。圖／積家表提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Master系列Hybris Artistica Calibre 184腕表一表匯集球體陀飛輪、瞬跳萬年曆與西敏寺鐘聲三大複雜功能，堪稱「大複雜」腕表。圖／積家表提供
雖然是複雜功能（complication），但含表殼僅8.91毫米，由其複雜的萬年曆機芯，可持續至2100年都無需調校。圖／江詩丹頓提供
雖然是複雜功能（complication），但含表殼僅8.91毫米，由其複雜的萬年曆機芯，可持續至2100年都無需調校。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓（Vacheron Constantin）Patrimony萬年曆，41毫米、粉紅金、自動上鍊萬年曆機芯，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓（Vacheron Constantin）Patrimony萬年曆，41毫米、粉紅金、自動上鍊萬年曆機芯，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
184機芯中的球體陀飛輪零件便多達94個，展現超越想像力的精密複雜。圖／積家表提供
184機芯中的球體陀飛輪零件便多達94個，展現超越想像力的精密複雜。圖／積家表提供

中文 義大利 腕表

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