5大特色區必買、必吃！DON DON DONKI桃園統領店開幕前搶先看

DON DON DONKI台灣第6店開幕前搶先看！DON DON DONKI桃園統領店是桃園首家店鋪，插旗熱鬧的火車站商圈，以年輕學生族群、家庭及旅客為主要客群，以「全台最大人氣IP文具專區」、屋台區新美食「烤地瓜冰淇淋」，以及為桃園量身定做的「蜜桃專區」3大特色，邀請熱愛日式美食、美妝、生活小物的消費者趁著開幕優惠期間來挖寶。

DON DON DONKI桃園統領店將於12月5日正式開幕，統領廣場1樓設置3公尺高吉祥物DONPEN落地氣球，不同出入口還有2座超萌DONPEN裝置迎賓，打卡並上傳至DON DON DONKI臉書粉絲專頁，就有機會抽中千元現金抵用券；歡慶桃園首店開幕，開幕首4日DONKI祭出日本和牛前胸肉399元每日限量買1送1，更有首波日本直輸福岡縣甘王草莓499元開賣、一蘭拉麵等多項經典必買產品，還有限時限量滿額贈，桃園開幕限定DONKI夢幻閃光袋、DONPEN桌曆等好禮。

屋台區新美食「烤地瓜冰淇淋」

位於統領廣場1樓美食走廊的屋台區，除了各店都有的經典和牛串，此次更新增「烤地瓜冰淇淋」，使用日本鹿兒島產超甜、肉質超綿密的紅春香烤地瓜，搭配2球香濃北海道牛奶冰淇淋，再撒上地瓜片，多層次、冷熱融合的口感，非常適合冬天享用。

全台最大人氣IP文具專區 吉伊卡哇商品最齊全

集結吉伊卡哇、三麗鷗、熊抱哥、星之卡比等多種人氣IP周邊，還有多項首賣商品，從零食、美妝、日用品一應俱全，最近超夯的吉伊卡哇周邊超豐富，從便條紙、貼紙，護唇膏、面膜、香氛噴霧、入浴劑，到餅乾、飲料全都有，粉絲走進來肯定失心瘋，還有獨家販售的三麗鷗立體造型氣球、演唱會應援手燈系列，少女心大噴發。

專為桃園特別打造特色「蜜桃專區」

桃園的代表圖騰就是桃子，因此DONKI桃園統領店特別精選店內多款蜜桃口味及風味零食商品，在不同類別貨架區進行主題陳列，ORIHIRO袋裝蒟蒻果凍白桃風味49元、DYDO水蜜桃風味果汁45元、桃葉入浴鹽系列59元、情熱價格蜜桃沐浴乳159元，蜜桃控不能錯過。

「DONPEN&DONKO」吉祥物專區

吉祥物粉絲注意，DONKI桃園統領店也特別設置DONPEN&DONKO周邊專區，必買發光公仔沐浴球，還有生活用品、T恤、懶人鞋、購物袋、保冷袋等經典商品，開幕期間更限定首賣「DONKI夢幻閃光袋」，粉絲們必收藏。

搶先獨賣吸睛零食