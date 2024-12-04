小孩穿大衣！MAX MARA 2024假日系列推薦 萌曬童趣

來到12月，氣溫終於下降、滿足了人們對於冬季的想像。Max Mara發表了2024 Holiday Wishes系列，邀請可愛的小男孩小女孩成為小明星，這些小大人們以可愛純潔展示了多款Max Mara經典大衣，並嘗試召喚出大人心中不變的暖暖童心。

在一系列形象視覺中，Max Mara的101801經典大衣、Manuela經典大衣與Ludmilla經典大衣「輪番上陣」，成為小童們身上的寬大外套；只見戴上寬大墨鏡的小男孩一邊舔著上唇、像對著想像中的甜點意猶未盡；有時兩名小童則玩起了躲貓貓，兩人同穿一件大衣，甚至從大衣中探出頭來，令人不禁莞爾，也看見大人們心中暖暖的自己。