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小孩穿大衣！MAX MARA 2024假日系列推薦 萌曬童趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara推出Holiday Wishes系列，邀請可愛小童們「小孩穿大衣」，化身萌萌巨星。圖／Max Mara提供
Max Mara推出Holiday Wishes系列，邀請可愛小童們「小孩穿大衣」，化身萌萌巨星。圖／Max Mara提供

來到12月，氣溫終於下降、滿足了人們對於冬季的想像。Max Mara發表了2024 Holiday Wishes系列，邀請可愛的小男孩小女孩成為小明星，這些小大人們以可愛純潔展示了多款Max Mara經典大衣，並嘗試召喚出大人心中不變的暖暖童心。

在一系列形象視覺中，Max Mara的101801經典大衣、Manuela經典大衣與Ludmilla經典大衣「輪番上陣」，成為小童們身上的寬大外套；只見戴上寬大墨鏡的小男孩一邊舔著上唇、像對著想像中的甜點意猶未盡；有時兩名小童則玩起了躲貓貓，兩人同穿一件大衣，甚至從大衣中探出頭來，令人不禁莞爾，也看見大人們心中暖暖的自己。

其中101801大衣具有寬鬆廓型、落肩袖、大翻領與雙排扣為特色；長款繫帶的Manuela則具有繫帶設計，可自由隨場合、穿戴層次調整腰圍，正式也休閒；Ludmilla經典大衣除了擁有寬鬆版型，同時使用雙層羊絨面料手工縫製，保暖也舒適。同時Max Mara再推薦了1951字母針織衫、羊毛混紡棒球帽或斗篷外套，以深淺不一的駝色系，成為衣櫃中跨季度的自由混搭單品。

Max Mara Ludmilla長大衣，20萬2,400元。圖／Max Mara提供
Max Mara Ludmilla長大衣，20萬2,400元。圖／Max Mara提供
Max Mara 羊毛混紡棒球帽，15,200元。圖／Max Mara提供
Max Mara 羊毛混紡棒球帽，15,200元。圖／Max Mara提供
Max Mara 1951字母針織衫，40,100元。圖／Max Mara提供
Max Mara 1951字母針織衫，40,100元。圖／Max Mara提供
Max Mara Manuela大衣，10萬6,100元。圖／Max Mara提供
Max Mara Manuela大衣，10萬6,100元。圖／Max Mara提供

保暖 外套

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