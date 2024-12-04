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美貌基因太強大了！葛妮絲與女兒一同亮相巴黎名媛舞會

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（右二）艾波馬丁和（右ㄧ）摩西馬丁穿Valentino高級訂製禮服及燕尾服，與穿Valentino 2025春夏「Pavillon Des Folies」系列服裝的葛妮絲派特洛一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
（右二）艾波馬丁和（右ㄧ）摩西馬丁穿Valentino高級訂製禮服及燕尾服，與穿Valentino 2025春夏「Pavillon Des Folies」系列服裝的葛妮絲派特洛一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供

知名女星葛妮絲派特洛的女兒（Gwyneth Paltrow）與酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）艾波馬丁（Apple Martin）今年滿20歲，向來甚少曝光的她，日前於巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）公開亮相，身穿由Valentino創意總監Alessandro Michele為她量身打造的高級訂製禮服搭配Valentino Garavani Ladycrush涼鞋，一身優雅的粉藍色多層蛋糕裙，展現出她的高雅風采與時尚品味，而更勝母親年輕時的美貌也立刻在網路上引起話題。

雖然葛妮絲派特洛與克里斯馬汀已於8年前離異，但為了這次盛大的公開活動，全家人都特地一起團聚一起出席，可見感情甚佳。而且包括弟弟摩西馬丁（Moses Martin）和克里斯馬汀兩人也都以同穿上Alessandro Michele為倆人專屬設計的Valentino燕尾服，葛妮絲派特洛點綴白色點點的黑色薄紗禮服則是出自Valentino 2025春夏「Pavillon Des Folies」系列，一家人華麗現身活動現場，流露高貴氣質與非凡品味。

（由左至右）艾波馬丁與葛妮絲派特洛穿Valentino一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
（由左至右）艾波馬丁與葛妮絲派特洛穿Valentino一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
（由左至右）克里斯馬汀與女兒艾波馬丁穿Valentino高級訂製禮服一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
（由左至右）克里斯馬汀與女兒艾波馬丁穿Valentino高級訂製禮服一同出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
艾波馬丁穿Valentino高級訂製禮服，搭配Valentino Garavani Ladycrush涼鞋出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供
艾波馬丁穿Valentino高級訂製禮服，搭配Valentino Garavani Ladycrush涼鞋出席巴黎名媛舞會。圖／Valentino提供

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