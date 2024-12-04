Mio三大產品線明年新品火力全開 積極朝上市之路邁進

在車用行車記錄器擁有高市占的神達數位今年宣布加強在機門族行車記錄器市場，並與日本合作夥伴以自有品牌Mio，由原本的機車用行車記錄器，擴大搶攻全系列產品線。

神達數位總經理張樂群今日主持新一代產品發表會時，宣布神達數位明年重點布局，他強調，儘管全球車市不佳，但公司對明年營收呈現雙位成長甚具信心，並規畫明年登錄興櫃，依上市櫃法規，完成上市櫃規畫。

神達數位旗下Mio今日發表多款車用及機車專屬行車記錄器產品，包括搭載11.26吋大螢幕與2K高畫質的Mio MiVue R888W3與Mio MiVue R880WD，分別配備三顆和二顆鏡頭，實現車內車外無死角的全方位錄影。

此次發表會還同步展示了另一款汽車行車記錄器-Mio MiVue 960W3，該款產品提供業界領先的8K錄影品質(前鏡頭為4K，後鏡頭則分別為內外2K畫質)，前後鏡頭採用Sony 的STARVISTM 2感光元件，確保無論車內或車外的影像都極為清晰。同時，Mio亦針對機車族群推出了全新設計的機車安全帽型雙鏡頭行車記錄器Mio MiVue MP30 GPS，該款產品同樣具備前後雙鏡頭2K錄影品質，為汽車與機車駕駛者提供更加全面與精確的行車安全保障。