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約會嗎？WILDWOOD聖誕、跨年餐吃得到A5紐約客、煎龍蝦

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
WILDWOOD「璀璨耶誕盛宴」，每人3980元起。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD「璀璨耶誕盛宴」，每人3980元起。圖／WILDWOOD提供

歲末時刻即將到來，主打直火燒烤料理的「WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳」將於12月24日、25日，由新任主廚劉建志Jarry推出「璀璨耶誕限定盛宴」，吃得到日本A5和牛紐約客、爐烤香料奶油龍蝦或伊比利戰斧豬排等不同主餐，還有蟹肉酪梨沙拉、嫩煎北海道干貝等餐點，為佳節帶來奢華享受。

WILDWOOD新任主廚劉建志過去擁有豐富的餐飲經驗，累積精湛的火功技法。本次推出的「璀璨耶誕盛宴」，即是強調透過直火燒烤的技法，保留食材原味本質，並賦予迷人煙燻香氣與質樸風味。套餐中可讓賓客依喜好、預算選擇不同的主餐，其中「日本A5和牛紐約客」以反覆燒烤、靜置的手法，突顯紐約客細緻且飽腹油花的特質；「爐烤香料奶油龍蝦」則選用澳洲水姑娘，透過簡單地醃漬調味，再用龍眼木轉化的純炭火炙烤增添煙燻香氣，並搭配奶油青醬使龍蝦更顯鮮美。「伊比利戰斧豬排」將戰斧豬排斷筋處理後，反覆直火炭烤，呈現粉嫩的七分熟狀態上桌，滿足嗜肉者的食慾。

套餐之中，同步安排「蟹肉酪梨沙拉、柚子油醋」、「嫩煎北海道干貝、蘆筍、南瓜咖哩、香蒜奶油醬」等餐點，每套3,980元起，主餐亦可選擇美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25盎司、美國德州頂級肋眼10盎司等不同品項。

除了聖誕套餐外，針對跨年時段，WILDWOOD也設計「豪華跨年饗宴」與「鎏金復古之夜跨年派對」第一輪用餐時間為17:30～20:30，內含前菜、湯品、原木燒烤主餐及甜點等內容，每人3,980元，並可享跨年派對站票加購優惠。第二輪用餐時間則為21:30至凌晨1:30，每位7,280元，含自選原木燒烤主菜，以及爐烤香料奶油龍蝦、海鮮魚湯、煙燻火腿甜菜根沙拉搭瑞可塔起司等餐點，，亦可參與鎏金復古之夜跨年派對。「鎏金復古之夜跨年派對」則是於餐廳戶外景觀露台舉行，可以享受台北101絕佳美景，站票每人2,000元，包含飲品與小點無限享用，另有圓桌座席、包廂方案。

日本A5和牛紐約客。圖／WILDWOOD提供
日本A5和牛紐約客。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD針對跨年也設計「豪華跨年饗宴」。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD針對跨年也設計「豪華跨年饗宴」。圖／WILDWOOD提供
嫩煎北海道干貝。圖／WILDWOOD提供
嫩煎北海道干貝。圖／WILDWOOD提供

派對 聖誕節 跨年

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