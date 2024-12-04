星宇航空明年4月開航神戶航線 每周10班台北、台中出發

星宇航空今宣布，規劃於明年4月開航由台北及台中直飛神戶的航班，開航初期預計以A321neo機型執飛，將提供每周3班從台北出發、每周7班從台中出發的飛航服務，為台灣首家運營神戶機場的航空公司，詳細航班及開賣資訊待民航局許可後正式公布。

星宇航空今於日本神戶市政廳召開媒體發表會，宣布規劃於明年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班。星宇航空策略長劉允富表示，非常榮幸能成為首家連接台灣與神戶的航空公司，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，匯集豐富的自然、美食與人文資源，展現其獨特魅力。

劉允富指出，2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，神戶機場開闢國際航線不僅為迎接博覽會的重要舉措，也進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望能帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作。

星宇航空表示，神戶是星宇航空第11個日本航點，目前已成功開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、仙台、名古屋、熊本、高松等航點。神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需1小時左右的車程，屆時旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行。