星宇航空規劃四月直飛神戶 台北每周三班台中天天飛

日本神戶市與星宇航空今天（4日）在神戶市政廳舉行媒體發表會，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。星宇航空表示，未來將提供每周三班從台北出發、每周七班從台中出發的飛航服務，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。

星宇航空策略長劉允富表示，非常榮幸能成為首家連接台灣與神戶的航空公司，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，匯集豐富的自然、美食與人文資源，展現其獨特魅力。

劉允富說，2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，神戶機場開闢國際航線不僅為迎接博覽會的重要舉措，也進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望能帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作。

星宇航空指出，神戶是星宇航空第十一個日本航點，目前星宇航空已成功開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、仙台、名古屋、熊本、高松等航點。台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每日一班。

神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需一小時左右的車程，屆時旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行，將京阪神地區的風采一網打盡。星宇航空也期待能帶動神戶旅客到台灣感受多元文化、美麗自然景觀及豐富的美食。