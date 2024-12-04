快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空規劃四月直飛神戶 台北每周三班台中天天飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每天一班。圖／星宇航空提供
台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每天一班。圖／星宇航空提供

日本神戶市與星宇航空今天（4日）在神戶市政廳舉行媒體發表會，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。星宇航空表示，未來將提供每周三班從台北出發、每周七班從台中出發的飛航服務，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。

星宇航空策略長劉允富表示，非常榮幸能成為首家連接台灣與神戶的航空公司，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，匯集豐富的自然、美食與人文資源，展現其獨特魅力。

劉允富說，2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，神戶機場開闢國際航線不僅為迎接博覽會的重要舉措，也進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望能帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作。

星宇航空指出，神戶是星宇航空第十一個日本航點，目前星宇航空已成功開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、函館、仙台、名古屋、熊本、高松等航點。台北-神戶、台中-神戶開航初期預計以A321neo機型執飛，提供台北每周三班的服務，台中更是每日一班。

神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需一小時左右的車程，屆時旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行，將京阪神地區的風采一網打盡。星宇航空也期待能帶動神戶旅客到台灣感受多元文化、美麗自然景觀及豐富的美食。

星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。圖／星宇航空提供
星宇航空將帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市，為台灣與神戶的雙向交流注入全新動能。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。記者會上星宇航空劉允富策略長（右）贈送A321neo模型機給神戶市市長久元喜造（左）。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。記者會上星宇航空劉允富策略長（右）贈送A321neo模型機給神戶市市長久元喜造（左）。圖／星宇航空提供

大阪 日本 星宇 神戶

延伸閱讀

星宇航空台中到沖繩今首航 陳世凱：觀光署幫推機場巴士

星宇航空12月直航台中沖繩 促兩地觀光文化交流

股票抽籤…台灣虎航（6757）！ 夏綠蒂：星宇航空沒抽中沒關係機會又來了

星宇航空全新班次「台北－洛杉磯」週週10班即將開航！線上旅展 最後85折快把握

相關新聞

小孩穿大衣！MAX MARA 2024假日系列推薦 萌曬童趣

來到12月，氣溫終於下降、滿足了人們對於冬季的想像。Max Mara發表了2024 Holiday Wishes系列，邀...

美貌基因太強大了！葛妮絲與女兒一同亮相巴黎名媛舞會

知名女星葛妮絲派特洛的女兒（Gwyneth Paltrow）與酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris M...

約會嗎？WILDWOOD聖誕、跨年餐吃得到A5紐約客、煎龍蝦

歲末時刻即將到來，主打直火燒烤料理的「WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳」將於12月24日、25日，由新任主廚劉建志J...

星宇航空明年4月開航神戶航線 每周10班台北、台中出發

星宇航空今宣布，規劃於明年4月開航由台北及台中直飛神戶的航班，開航初期預計以A321neo機型執飛，將提供每周3班從台北...

星宇航空規劃四月直飛神戶 台北每周三班台中天天飛

日本神戶市與星宇航空今天（4日）在神戶市政廳舉行媒體發表會，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，...

62歲黛咪摩爾登紅毯不輸Zendaya 秘訣：適度運動增自信

每年年底到春季之間歐美的頒獎季，由日前於紐約舉辦的第34屆哥譚獎（Gotham Awards）頒獎典禮揭開序幕。眾所矚目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。