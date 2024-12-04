62歲黛咪摩爾登紅毯不輸Zendaya 秘訣：適度運動增自信

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人Zendaya配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

每年年底到春季之間歐美的頒獎季，由日前於紐約舉辦的第34屆哥譚獎（Gotham Awards）頒獎典禮揭開序幕。眾所矚目的時尚資優生千黛亞（Zendaya）不負眾望完美優雅亮相，以簡約大氣之美收穫一致好評，白色繞頸禮服出自路易威登（Louis Vuitton），簡約的剪裁展現纖細健美的身材，把頭髮梳起，簡單地點綴了寶格麗（BVLGARI）的鑽石耳環與戒指。

另一位時尚趨勢指標的艾兒芬妮（Elle Fanning）同樣演繹了主流簡約時尚，也是把頭髮全部梳起，並選穿了一席湖水綠色的Dior皺褶禮服搭配卡地亞（Cartier）的鑽石珠寶，凸顯精緻的五官和自然的妝容。

最令人驚豔的則是今年62歲的女星黛咪摩爾（Demi Moore），一身深紫色的Dior長禮服不但展現她健美的身材也很襯她的膚色，大份量的寶格麗頂級珠寶項鍊，造型如領片，點亮她的臉龐，整體氣色、體態、身材都讓人驚艷。她於曾受訪時表示自己在經歷過長期的身材與外貌焦慮後，如今不再苛責自己，而是以適量的熱瑜珈和有氧運動保持健康，並將提升自信作為每天最重要的內在功課。

Elle Fanning穿DIOR綠色絲質打褶洋裝出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／DIOR提供
Elle Fanning穿DIOR綠色絲質打褶洋裝出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／DIOR提供
BVLGARI AETERNA系列頂級粉紫色剛玉與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI AETERNA系列頂級粉紫色剛玉與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列DIAMOND SWAN頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列DIAMOND SWAN頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
美國知名女星黛咪摩爾配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
美國知名女星黛咪摩爾配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
BVLGARI GRIFFE DIAMANTI系列鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI GRIFFE DIAMANTI系列鑽石耳環。圖／寶格麗提供
美國知名女星黛咪摩爾穿DIOR紫色絲質打褶洋裝出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／DIOR提供
美國知名女星黛咪摩爾穿DIOR紫色絲質打褶洋裝出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／DIOR提供
美國知名女星黛咪摩爾配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
美國知名女星黛咪摩爾配戴寶格麗頂級珠寶出席2024哥譚獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

身材 鑽石

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