62歲黛咪摩爾登紅毯不輸Zendaya 秘訣：適度運動增自信

每年年底到春季之間歐美的頒獎季，由日前於紐約舉辦的第34屆哥譚獎（Gotham Awards）頒獎典禮揭開序幕。眾所矚目的時尚資優生千黛亞（Zendaya）不負眾望完美優雅亮相，以簡約大氣之美收穫一致好評，白色繞頸禮服出自路易威登（Louis Vuitton），簡約的剪裁展現纖細健美的身材，把頭髮梳起，簡單地點綴了寶格麗（BVLGARI）的鑽石耳環與戒指。

另一位時尚趨勢指標的艾兒芬妮（Elle Fanning）同樣演繹了主流簡約時尚，也是把頭髮全部梳起，並選穿了一席湖水綠色的Dior皺褶禮服搭配卡地亞（Cartier）的鑽石珠寶，凸顯精緻的五官和自然的妝容。