超大型聖誕雪花球現身！GUCCI佛羅倫斯點燈暖心無國界

踏入十二月之後，月底聖誕節的氣氛已然瀰漫在空氣中。GUCCI近日於美國邁阿密Sweet Bird North Plaza發表了假日主題裝飾，以聖誕雪花球為靈感並結合GUCCI Gift假日主題，帶來北國的冷冽、友情與分享的溫暖，也將西方12月的假日氛圍熱切燃起。

每到聖誕節、小型的水晶雪花球都成為隨手可見的玩趣小物。GUCCI因此在邁阿密Sweet Bird North Plaza打造了一顆顯目的大型雪花球裝置，底部並飾以品牌近年愛用的Rosso Ancora紅色。

同時一如先前GUCCI曾邀請台灣國寶級繪師顏振發畫師於臺南美術館繪製外牆，本次GUCCI則與美國藝術家Corydon Cowansage合作，以帶有生物形態、有機感的圖象和活力色彩繪製大型插畫，解構人體並暗喻了女性主義，該插畫將位於GUCCI精品店與Sweet Bird North Plaza廣場之間。

同時GUCCI並將在夜間展示燈光藝術、點燃義大利佛羅倫斯的Palazzo Gucci外牆，該裝飾將持續至1月17日為止，象徵將自佛羅倫斯緣起的GUCCI之光與假日氣氛，傳頌至世界角落、暖心無國界。