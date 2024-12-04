快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

超大型聖誕雪花球現身！GUCCI佛羅倫斯點燈暖心無國界

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI於邁阿密打造了GUCCI Gift假日主題大型雪花水晶球，點燃假日氛圍。圖／GUCCI提供
GUCCI於邁阿密打造了GUCCI Gift假日主題大型雪花水晶球，點燃假日氛圍。圖／GUCCI提供

踏入十二月之後，月底聖誕節的氣氛已然瀰漫在空氣中。GUCCI近日於美國邁阿密Sweet Bird North Plaza發表了假日主題裝飾，以聖誕雪花球為靈感並結合GUCCI Gift假日主題，帶來北國的冷冽、友情與分享的溫暖，也將西方12月的假日氛圍熱切燃起。

每到聖誕節、小型的水晶雪花球都成為隨手可見的玩趣小物。GUCCI因此在邁阿密Sweet Bird North Plaza打造了一顆顯目的大型雪花球裝置，底部並飾以品牌近年愛用的Rosso Ancora紅色。

同時一如先前GUCCI曾邀請台灣國寶級繪師顏振發畫師於臺南美術館繪製外牆，本次GUCCI則與美國藝術家Corydon Cowansage合作，以帶有生物形態、有機感的圖象和活力色彩繪製大型插畫，解構人體並暗喻了女性主義，該插畫將位於GUCCI精品店與Sweet Bird North Plaza廣場之間。

同時GUCCI並將在夜間展示燈光藝術、點燃義大利佛羅倫斯的Palazzo Gucci外牆，該裝飾將持續至1月17日為止，象徵將自佛羅倫斯緣起的GUCCI之光與假日氣氛，傳頌至世界角落、暖心無國界。

位於佛羅倫斯Palazzo GUCCI外牆的點燈，將持續點亮至2025年1月17日。圖／GUCCI提供
位於佛羅倫斯Palazzo GUCCI外牆的點燈，將持續點亮至2025年1月17日。圖／GUCCI提供
GUCCI與美國女性藝術家Corydon Cowansage合作，創作出一幅大型壁畫，成為當地期間限定的藝術地景。圖／GUCCI提供
GUCCI與美國女性藝術家Corydon Cowansage合作，創作出一幅大型壁畫，成為當地期間限定的藝術地景。圖／GUCCI提供

佛羅倫斯 美國 聖誕節

延伸閱讀

精選3家飯店「搶攻耶誕商機」！大餐、住房與市集統統有

「2024潮冬感謝慶」繽紛登場！ 松鴨桑聖誕裝置超好拍

台新金聖誕祭6日點燈

全台天主教學校聖誕聯合點燈 靜宜大學愛心募款傳光傳愛

相關新聞

62歲黛咪摩爾登紅毯不輸Zendaya 秘訣：適度運動增自信

每年年底到春季之間歐美的頒獎季，由日前於紐約舉辦的第34屆哥譚獎（Gotham Awards）頒獎典禮揭開序幕。眾所矚目...

超大型聖誕雪花球現身！GUCCI佛羅倫斯點燈暖心無國界

踏入十二月之後，月底聖誕節的氣氛已然瀰漫在空氣中。GUCCI近日於美國邁阿密Sweet Bird North Plaza...

閃耀水鑽、金屬光 輕鬆就可入手的點亮造型派對包款

活力洋溢、閃耀奪目以及派對般的金屬光澤，迎接耶誕、新年的派對季節，時尚品牌推出充滿歡快氣息的節日系列包款，讓節慶造型更加...

Apo Nattawin化身中東王子 X 伯爵頂級珠寶 首現阿布達比

全世界除了歐洲、美洲的富裕族群，中東也是不容小覷的消費市場。為了慶祝品牌150周年，瑞士頂級珠寶品牌伯爵（PIAGET）...

目黑蓮親自點燈！東京表參道的耶誕節開始了

歡慶年末佳節，FENDI日前於日本東京為「FENDI 2024原宿表參道櫸會」，日本品牌形象大使目黑蓮個特地出席擔任點燈...

7-ELEVEN聯手「台南晶英酒店」推6款精品級麵包！首波100店限定販售　「栗子可頌、黑糖紅茶布里歐」快搶吃

7-ELEVEN繼「星級饗宴」與台南晶英酒店聯手將獨特在地小吃化身美味的超商鮮食，即日起更進一步推出全新烘焙產品線，以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。