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閃耀水鑽、金屬光 輕鬆就可入手的點亮造型派對包款

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接耶誕、新年到來，時尚品牌推出眾多適合節日氛圍的設計包款。圖／各品牌提供
迎接耶誕、新年到來，時尚品牌推出眾多適合節日氛圍的設計包款。圖／各品牌提供

活力洋溢、閃耀奪目以及派對般的金屬光澤，迎接耶誕、新年的派對季節，時尚品牌推出充滿歡快氣息的節日系列包款，讓節慶造型更加亮眼出眾。

包款是派對造型營造穿搭氛圍的重要行頭，TORY BURCH假日系列像是Fleming迷你肩背包與Kira包款，分別飾以羽毛、亮片等裝飾，或搭配褶皺金屬質感皮革，呈現閃耀意象，除了可搭配正式感禮服，讓整體造型更亮眼，就算是輕鬆的日常穿搭，也可透過金屬感包款，背出有型的時髦態度。鞋履部分，Crystal芭蕾舞鞋融入晶瑩水晶元素、瑪莉珍拼色鑲鑽芭蕾低跟鞋，讓踏出的每個腳步都閃爍著光彩。

Melinda Wang示範TORY BURCH假日系列穿搭，手提Kira金屬色菱格絎縫小型翻蓋包，24,900元。圖／TORY BURCH提供
Melinda Wang示範TORY BURCH假日系列穿搭，手提Kira金屬色菱格絎縫小型翻蓋包，24,900元。圖／TORY BURCH提供
Kiwi示範TORY BURCH假日系列穿搭，Fleming迷你羽毛束口包，32,900元。圖／TORY BURCH提供
Kiwi示範TORY BURCH假日系列穿搭，Fleming迷你羽毛束口包，32,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH Fleming迷你亮片束口包，24,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH Fleming迷你亮片束口包，24,900元。圖／TORY BURCH提供

義大利包袋品牌Gianni Chiarini推薦多款派對輕奢包款，以金屬色澤、毛絨印花、摩登麂皮打造高級時髦，在簡約廓形的單品中增添華麗質感，特別選用閃閃發亮的金蔥面料，或是觸感溫暖的絨毛、經典不敗的麂皮、充滿野性魅力的動物紋，搭配現下流行的紫梅、橄欖綠與秋冬常青的銀灰、棕褐色調，呈現優雅靜奢風，在年末聚會或重要場合都可使用。

Gianni Chiarini Miss Marcella亮面托特包，9,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Miss Marcella亮面托特包，9,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Aretha皮革手提包，16,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Aretha皮革手提包，16,800元。圖／Gianni Chiarini提供

CHARLES & KEITH「夢幻節慶」系列閃耀登場，同樣以華麗水鑽、亮眼金蔥和金屬光澤等材質映襯歡樂的派對氛圍。包款首推百變的金屬球滿鑽包，可調節式背帶可變出多樣風格，醒目的設計讓人一眼難忘。扭結肩背包也有滿滿水鑽點綴，為率性的包款增添華麗感，以及金屬感方格鍊條包等，都可為穿搭注入活力實現搭配樂趣。

CHARLES & KEITH「夢幻節慶」系列閃耀登場。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH「夢幻節慶」系列閃耀登場。圖／CHARLES & KEITH提供
金屬感方格鍊條包，各1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
金屬感方格鍊條包，各1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

派對 穿搭

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