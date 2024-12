Apo Nattawin化身中東王子 X 伯爵頂級珠寶 首現阿布達比

全世界除了歐洲、美洲的富裕族群,中東也是不容小覷的消費市場。為了慶祝品牌150周年,瑞士頂級珠寶品牌伯爵(PIAGET)日前於阿布達比舉辦了Essence Of Extraleganza頂級珠寶展,活動中並邀請了包含泰星Apo Nattawin、美國樂團Kool And The Gang出席、表演。

其中泰國演員暨PIAGET伯爵全球形象大使Apo Nattawin出席時是以全白西裝搭配了Limelight系列的Sunny Side of Life頂級珠寶系列胸針,大量鑲嵌的鑽石、橙色錳鋁榴石具有轉換式設計,以垂墜方式配戴在西裝領片兩側,頗有幾分貴族氣勢,也展現如日出般的明亮氛圍。

另一位出席活動的時尚KOL、Gabrielle Caunesil Pozzoli,配戴了一條Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金祖母綠鑽石項鍊(G37T1900)、Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金孔雀石鑽石手鐲(G36N2500)與Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金祖母綠戒指(G34Q0300)以及Shimmering Chains 18K白金祖母綠鑽石耳環(G38T7600)皆為Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列中的新品,無論是先前於台北、巴黎發表時都未出現,本次特別於阿布達比現身。

Shimmering Chains系列特色是PIAGET珠寶工匠大師融合150年工藝,將多條輪廓、構成元素殊異的的貴金屬鍊鎖結合,顏色包含了白鑽的冷冽、祖母綠或孔雀石的深邃、黃金的飽滿與玫瑰金的溫暖。