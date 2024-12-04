Apo Nattawin化身中東王子 X 伯爵頂級珠寶 首現阿布達比
全世界除了歐洲、美洲的富裕族群，中東也是不容小覷的消費市場。為了慶祝品牌150周年，瑞士頂級珠寶品牌伯爵（PIAGET）日前於阿布達比舉辦了Essence Of Extraleganza頂級珠寶展，活動中並邀請了包含泰星Apo Nattawin、美國樂團Kool And The Gang出席、表演。
其中泰國演員暨PIAGET伯爵全球形象大使Apo Nattawin出席時是以全白西裝搭配了Limelight系列的Sunny Side of Life頂級珠寶系列胸針，大量鑲嵌的鑽石、橙色錳鋁榴石具有轉換式設計，以垂墜方式配戴在西裝領片兩側，頗有幾分貴族氣勢，也展現如日出般的明亮氛圍。
另一位出席活動的時尚KOL、Gabrielle Caunesil Pozzoli，配戴了一條Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金祖母綠鑽石項鍊（G37T1900）、Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金孔雀石鑽石手鐲（G36N2500）與Shimmering Chains 18K白金與玫瑰金祖母綠戒指（G34Q0300）以及Shimmering Chains 18K白金祖母綠鑽石耳環（G38T7600）皆為Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列中的新品，無論是先前於台北、巴黎發表時都未出現，本次特別於阿布達比現身。
Shimmering Chains系列特色是PIAGET珠寶工匠大師融合150年工藝，將多條輪廓、構成元素殊異的的貴金屬鍊鎖結合，顏色包含了白鑽的冷冽、祖母綠或孔雀石的深邃、黃金的飽滿與玫瑰金的溫暖。
事實上，本次伯爵的前進中東還有一件大事發表，即是與阿布達比投資辦公室 （ADIO）合作成為策略夥伴，因而舉辦了本次PIAGET 150周年暨Essence Of Extraleganza頂級珠寶展。PIAGET伯爵執行長Benjamin Comar並表示，很榮幸本次合作強化了雙方關係，並在這片綠洲中向公眾展示了伯爵的珠寶與複雜腕表工藝，同時伯爵並與當地手工藝組織Fatima Bint Mohamed Bin Zayed Initiative（FBMI）合作，以推廣阿布達比傳統的手工藝如被列為傳統非物質遺產的「阿爾沙杜傳統編織」（Al Sadu）與使用金銀線的刺繡蕾絲Talli，並再度展現了頂級珠寶、名表與手工藝的深邃連結。
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