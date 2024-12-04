目黑蓮親自點燈！東京表參道的耶誕節開始了

歡慶年末佳節，FENDI日前於日本東京為「FENDI 2024原宿表參道櫸會」，日本品牌形象大使目黑蓮個特地出席擔任點燈嘉賓。「FENDI 2024原宿表參道櫸會」將自即日起至12月28日止點亮東京表參道的夜晚，是東京最具代表性的冬季傳統之一，東京的街道增添的冬季佳節耀眼魅力向來是無數當地人與旅客最津津樂道的節慶美景。承襲去年、今年FENDI也再次將原宿表參道兩旁的櫸樹以亮眼的燈飾渲染成了FENDI標誌性的黃色，讓這個充滿意義的節日更加耀眼。

之前幾度傳出因身體不適而減少活動的Snow Man成員成員目黑蓮（めめ），身穿FENDI 2024年冬季假期系列黑色西裝亮相，並搭配品牌標誌性的Baguette包款，造型簡約帥氣，讓人眼前為之一亮。在眾人的倒數聲中，目黑蓮按下燈光開關，瞬間以溫款的燈光照亮原宿表參道沿線長達一公里的154棵櫸樹。 FENDI品牌形象大使目黑蓮身穿Fendi 2024年冬季假期系列黑色西裝為原宿表參道櫸會點燈。圖／FENDI提供 「FENDI 2024原宿表參道櫸會」將自即日起至12月28日止點亮表參道。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使目黑蓮身穿Fendi 2024年冬季假期系列黑色西裝。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使目黑蓮身穿Fendi 2024年冬季假期系列黑色西裝為原宿表參道櫸會點燈。圖／FENDI提供