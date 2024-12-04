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7-ELEVEN聯手「台南晶英酒店」推6款精品級麵包！首波100店限定販售　「栗子可頌、黑糖紅茶布里歐」快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN聯手台南晶英酒店推出精品級麵包，即日起首波於桃園、新竹地區100家7-ELEVEN門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聯手台南晶英酒店推出精品級麵包，即日起首波於桃園、新竹地區100家7-ELEVEN門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN繼「星級饗宴」與台南晶英酒店聯手將獨特在地小吃化身美味的超商鮮食，即日起更進一步推出全新烘焙產品線，以「五星職人、匠心工法」為主軸，攜手五星級飯店烘焙主廚共同合作開發精品級麵包，全系列採用粉嫩色調質感包裝設計，打造6款夢幻高顏值的輕食，每款價格落在49～55元間，親民價即可有高質感享受，即日起首波已於桃園、新竹地區100間門市限定搶先販售。

7-ELEVEN觀察到近年超商麵包與甜點的界線早已模糊，民眾不再侷限於早餐時段購買麵包當做正餐食用，近年也推出袋裝雙餡鬆餅、軟餅乾、扁可頌等，滿足消費者多樣化需求，相較於傳統台式麵包，講究口感層次的歐式麵包和可頌系列商品銷售量更是翻倍成長。本次與台南晶英酒店合作全新系列，就以「職人監製的歐式麵包」和「近期火紅的高人氣可頌」做為兩大主軸，由曾獲2024年馬來西亞世界廚藝大賽金牌的台南晶英廖楷平師傅以超群手藝發揮創意巧思．將嚴選進口原料搭配優質在地食材，帶來讓人怦然心動的全新烘焙體驗，即日起首波於桃園、新竹地區100家7-ELEVEN門市限定販售，即日起至12月10日還有嘗鮮價最低45元起優惠活動。

7-ELEVEN烘焙類別首度攜手五星級飯店烘焙主廚，秉持職人精神嚴選用料和商品研發，本次開發6款商品，鎖定21～40歲年輕客群，包括3款歐式麵包：「黑糖紅茶布里歐」以錫蘭紅茶調製布里歐堡體，內餡有著濃郁的黑糖麻糬與牛奶卡士達，滑順濃厚；「黑糖核桃乳酪軟歐」嚴選法國頂級麵粉，以特製「米湯種」低溫熟成技術，使得麵包細緻濕潤並散發濃郁香氣，搭配醇厚在地黑糖結合澳洲乳酪，還有核桃增添口感，甜鹹平衡交織出成熟風味；道地義式「番茄羅勒乳酪佛卡夏」嚴選法國麵粉與義大利橄欖油，再加上紐西蘭乳酪，番茄的酸甜與羅勒搭配恰到好處。

此外，今年層層酥脆的烘焙商品特別受到關注，魅力席捲全台並掀起搶購旋風，像是千層蛋塔、扁可頌、巨大可頌等各種變化的可頌，7-ELEVEN此次特別規劃3款可頌類型麵包：秋冬季節最受歡迎的「栗子可頌」特調栗子流心餡自然香甜，可頌層層分明，推薦可回烤加熱，品嘗酥脆細膩風味；「香桔卡士達丹麥」經典可頌堡體進化版，獨特扭結造型內藏來自土耳其的頂級橘丁，搭配清新的檸檬卡士達，酸甜可口；「焦糖海鹽圓可頌」內餡包裹義式奶霜、特調焦糖醬與海鹽，外層覆蓋焦糖巧克力與比利時巴瑞碎片，鹹甜交織有層次。

7-ELEVEN攜手台南晶英酒店，秉持職人精神嚴選用料，研發3款歐式麵包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手台南晶英酒店，秉持職人精神嚴選用料，研發3款歐式麵包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台南晶英酒店合作全新系列，以「職人監製的歐式麵包」和「近期火紅的高人氣可頌」做為兩大主軸，推出6款精品級麵包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台南晶英酒店合作全新系列，以「職人監製的歐式麵包」和「近期火紅的高人氣可頌」做為兩大主軸，推出6款精品級麵包。圖／7-ELEVEN提供
今年層層酥脆的烘焙商品特別受到關注，7-ELEVEN此次特別規劃3款可頌類型麵包。圖／7-ELEVEN提供
今年層層酥脆的烘焙商品特別受到關注，7-ELEVEN此次特別規劃3款可頌類型麵包。圖／7-ELEVEN提供

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