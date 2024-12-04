影／Hello Kitty迷注意 長榮航空「粉萌機」亮相首航仙台

長榮航空與三麗鷗公司合作的第二架Hello Kitty彩繪機「粉萌機」於今天（4日）正式亮相，也是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機。長榮航空為慶賀「粉萌機」首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，與旅客同歡。

長榮航空表示，今年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌機」於今天亮相，而「粉萌機」主角Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服驚喜現身，一同歡送旅客甜蜜飛航擁有「森林之都」美譽的仙台，現場旅客驚呼連連開心不已。

長榮航空指出，為慶賀「粉萌機」首航而舉辦的「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」，從報到櫃檯到候機室，皆精心以「粉萌機」元素為設計主軸，打造充滿粉色的繽紛視覺，除了有大型主題背板、拱門及拍照打卡區，讓旅客可以隨時與Hello Kitty同框入鏡，現場也特別準備拍立得供旅客將照片留作紀念，拍照打卡還可獲得限量好禮。

今天首航的旅客，只要身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件，就能換取精美的長榮航空LOGO商品。現場也舉辦有獎徵答活動並贈送每位旅客首航班機贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」。

長榮航空表示，Hello Kitty「粉萌機」是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，與您一同漫遊天際。