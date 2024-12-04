長榮航空Hello Kitty「粉萌機」亮相 今起飛台北-仙台
長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第2架「粉萌機」今亮相飛航台北-仙台航線，也是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，吸引旅客在登機門搶拍，主角Hello Kitty也身穿空服員制服現身歡送旅客，氣氛熱絡。
長榮航空今於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，除了有大型主題背板、拱門及拍照打卡區，讓旅客與Hello Kitty同框入鏡，現場也準備拍立得供旅客留作紀念。
長榮航空Hello Kitty「粉萌機」以粉紅色為主色調，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星身影。長榮航空表示，今當班機旅客只要身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件，就能換取長榮航空LOGO商品，現場也舉辦有獎徵答活動，及首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」。
長榮航空表示，Hello Kitty彩繪機除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」和「閨蜜機」，再加上今天首航的「粉萌機」，已有5架彩繪機同時翱翔天際，12月底全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」將壓軸登場飛往法國巴黎。
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