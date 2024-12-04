台北101打造「北歐耶誕小鎮」35個打卡熱點綻放璀璨
迎接耶誕季，台北101購物中心四樓都會廣場今年打造「北歐耶誕小鎮」，此外還在台北101全館與周邊信義區道路，設置多達35個全新耶誕打卡點，為民眾帶來溫暖璀璨的節慶氛圍。
台北101四樓的「北歐耶誕小鎮」燈飾，透過雪白場景和溫暖小木屋佈置，以及耶誕樹、麋鹿、雪橇等經典元素，呈現出有如北國耶誕村的節日氛圍，成為遊客拍照打卡的焦點，並結合購物平台Pinkoi推出Pinkoi@TAIPEI 101 Xmas Market，在北歐耶誕小鎮中欣賞、選購101件設計師耶誕好禮。台北101全館還可搭配單筆每滿5,000元送200元禮遇，可為自己或親友挑選到最棒的節慶禮物。
館內外其他耶誕打卡熱點包括：位於購物中心松智路側的「花蕊蝶舞燈飾光廊」，點綴著紫色、粉色和白色的花卉，置身夢幻光影花海中。位於購物中心信義路側的「夢想樂氣球」，熱氣球造型燈飾點綴著各色花卉，象徵希望與追夢的力量；「流光溢彩噴泉」璀璨燈光中的噴泉，搭配星星與月亮，呈現星河般的如夢似幻。89樓觀景台設置了「耶誕水晶球」，透明球體內呈現了雪景、星星和可愛小屋，另有「高山耶誕小鎮」、「雲端秘境花園」、「霓虹窗景」、「秘境迴廊」等打卡點，展出大谷翔平50/50紀念球的「夢想高飛特展」也在此樓層展出至明年3月2日。
除了璀璨裝置，也有孩童們帶來的悠揚樂聲。台北101耶誕公益音樂會今年以「夢想高飛！綻放，讓生命不一樣」為主題，再度邀請偏鄉兒童來台北101展現多元才藝。台北101攜手6家公益團體、15所大台北地區學校樂團，以及16組公益與偏鄉青少年兒童表演團體、超過500名兒童青少年，在台北101四樓都會廣場呈現音樂、演唱、舞蹈、戲劇等才藝，一場場的音樂會將於12月7日至12月29日每周六、日下午14:00至17:00，在購物中心4樓「北歐耶誕小鎮」舞台登場，透過活動讓各界看見學童的才華與活力，並關懷偏鄉兒童教育發展，幫助台灣的孩子們持續夢想高飛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言