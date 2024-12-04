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藏壽司13款「蠟筆小新扭蛋」開扭！小新、小白超萌上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「蠟筆小新扭蛋」系列，包括有5款「蠟筆小新鮮度君吊飾」圖／藏壽司提供
「蠟筆小新扭蛋」系列，包括有5款「蠟筆小新鮮度君吊飾」圖／藏壽司提供

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」在12月13日至2月7日期間，推出13款「蠟筆小新聯名扭蛋」，包括有鮮度君吊飾、胸章與磁鐵書籤，另外在12月17日起，也推出「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」與「香檸橄欖油醋鮭魚」，帶來甜鹹交織的冬季滋味。

限時登場的「蠟筆小新扭蛋」系列，包括有5款「蠟筆小新鮮度君吊飾」，可以看到睡衣小新、小白、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山等角色，趴在鮮度君上面的可愛造型，其中更有特賞扭蛋「鱷魚阿山小新×小白」，由打扮成鱷魚阿山的小新，趴在鮮度君上保護躺在其中的小白，中獎率1/500 。此外，還有4款「蠟筆小新胸章」和4款「蠟筆小新磁鐵書籤」，適合粉絲蒐集。

12月17日起，藏壽司也推出兩款冬季系列推薦餐點，包括「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」，以及「香檸橄欖油醋鮭魚」，為冬季帶來不同的風味變化，每盤均為40元。

5款「蠟筆小新鮮度君吊飾」中，可看到小新、小白的可愛樣貌。圖／藏壽司提供
5款「蠟筆小新鮮度君吊飾」中，可看到小新、小白的可愛樣貌。圖／藏壽司提供
「蠟筆小新磁鐵書籤」共有4款造型。圖／藏壽司提供
「蠟筆小新磁鐵書籤」共有4款造型。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「蠟筆小新扭蛋」系列。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「蠟筆小新扭蛋」系列。圖／藏壽司提供
4款「蠟筆小新胸章」。圖／藏壽司提供
4款「蠟筆小新胸章」。圖／藏壽司提供
特賞扭蛋「鱷魚阿山小新×小白」，中獎率1/500。圖／藏壽司提供
特賞扭蛋「鱷魚阿山小新×小白」，中獎率1/500。圖／藏壽司提供

扭蛋 迴轉壽司 鱷魚

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