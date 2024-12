玲廊滿藝《花。靈》特展 探索生活與藝術的本質

統一集團藝廊品牌玲廊滿藝在台北時代寓所舉辦《花。靈》藝術展,透過藝術家郭家秀與麗子Emily的作品展現藝術與生活的無縫結合,詮釋極致的「生活美學」。

麗子Emily所言:「藝術即生活,生活中無處不在藝術,‘花神’象徵著生活美學的延伸,是一條不同於藝術家的道路,喚醒生活中的美好體驗。我希望美與藝術隨手可得。」這一理念深刻呼應了玲廊滿藝的核心思想「藝術即生活」,強調藝術是日常的一部分,隨時可感知與觸摸,激發人們對生活之美的共鳴。

《花。靈》展覽呈現藝術與生命的深刻對話,邀請觀眾透過郭家秀與麗子Emily的創作,探索在困境與黑暗中堅持自我、重生與覺醒的力量。正如Ernest Hemingway所言:「We are all broken, that's how the light gets in.」。

郭家秀的〈能量〉系列作品傳達自我探索與宇宙對話的概念,將愛與重生的頻率透過畫作傳遞給觀眾。她認為每一筆畫都是與自己靈魂的對話,並將痛苦轉化為生命的力量,引導迷失的人們在黑暗中找到光明。麗子Emily的〈花神〉系列則汲取四季之變的靈感,展現花朵生命力與人類韌性之間的緊密聯繫。她的水彩畫以溫暖的色調,呈現花朵在晨曦與風雨中的堅忍,表現出沉靜卻堅定的生命力,彷彿每一朵花都在訴說著,無論環境如何變遷,始終能在其中找到屬於自己的光與力量。

《花。靈》展覽將帶領觀眾重新審視藝術在生活中的角色。透過這些充滿靈性與生命力的作品,觀眾將感受到藝術與生活的緊密聯繫,並體會到如何在日常生活中發現美與力量的存在。展覽自11月29日(五)起開放,開幕當天邀請藝術家親臨與現場民眾分享創作歷程。玲廊滿藝誠摯邀請大家參與這場藝術、生命與靈性的深刻對話,這將是一場不容錯過的藝術旅程,帶領觀眾走入光影交織的世界,喚醒內心深處的力量。

《花。靈》-郭家秀、麗子Emily 聯展,藝展時間:2024年11月29日(五)~ 12月11日(三)