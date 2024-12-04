遠東SOGO忠孝館彰化行美食巡禮 精選56家在地好滋味

遠東SOGO忠孝館彰化行美食文化巡禮即日起熱鬧登場，精選56家品牌，其中包含36家初登場，多家人氣名店包括爌肉飯、肉圓、蛋黃酥、肉包、蜜麻花、肉乾，還有經典好味，像是飄香百年的彰化寶珍香桂圓蛋糕、鹿港阿振麵茶及百年仙草，絕對滿足老饕味蕾；此外，更有在地好物的織襪、洋傘與田尾多肉組合盆栽等，將彰化物產原汁原味呈現給北部消費者。

此次活動還有一大亮點，首次將榮獲500碗、也是俗稱台版必比登的彰化美食將來到台北，人氣美食只送不賣，持APP內快樂購卡於會館內單筆消費100元即可兌換，每日限量100份。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，感謝彰化的品牌大使「王惠美縣長」率領縣府團隊來到現場，把最道地的「彰化味」帶到台北。另外全台灣的亮點「台灣設計展」明年就會在彰化舉辦，這次「彰化美食文化巡禮 」，也算是為明年的「台灣設計展」揭開序幕。邀請大家在彰化美食展買起來，業績、人氣、買氣通通爆棚。

遊彰化絕不容錯過的道地實演美味小吃，首二日限定初登場快閃的府前阿章爌肉飯，每天限量250碗，在台北就能享用到排隊美食，幸福破表。接力登場的有傳承二代老字號-玉香津包子饅頭專賣店、鹿港市場粉圓伯都不容錯過。深受消費者喜愛的國民點心蛋黃酥，一次蒐羅三間名店讓您吃的開心，新口味食品行，享有被彰化人譽為一生必吃的高評價，每回北上總是秒殺；此次初登場的聰哥團長食品行，則是被中古車行耽誤的烘焙店；此外位於巷弄間老饕才知道的窯幸福手作烘焙坊更特別為北部民眾帶來經典小資組，一次吃到店內招牌蛋黃酥+雲朵蛋糕。

逛展同享眾多好康，指定日期於12F會館持APP內快樂卡購卡累積消費滿1,000元，就可兌換每日限量彰化獨家來店禮(每日限量100份)；另外還有玩樂彰化好禮雙重送，當日累計滿1,000元可兌換彰化展100元電子折價券(可累贈、每帳號每日限兌換一次，限量800張)，滿2,000元即可參加抽抽樂(贈品限量1,000份)；活動期間與「傘耀彰化行」、「彰化戲台之美」、「田尾花藝彰化行」等佈置點拍照打卡，於FB/IG並「#SOGO忠孝館 彰化行 美食文化巡禮」，可持APP內快樂卡購卡兌換彰化特色好禮一份，限量1,000份。