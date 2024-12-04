快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

遠東SOGO忠孝館彰化行美食巡禮 精選56家在地好滋味

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠東SOGO忠孝館彰化行美食文化巡禮即日起熱鬧登場，精選56家品牌，其中包含36家初登場，多家人氣名店包括爌肉飯、肉圓、蛋黃酥、肉包、蜜麻花、肉乾，還有經典好味，像是飄香百年的彰化寶珍香桂圓蛋糕、鹿港阿振麵茶及百年仙草，絕對滿足老饕味蕾；此外，更有在地好物的織襪、洋傘與田尾多肉組合盆栽等，將彰化物產原汁原味呈現給北部消費者。

此次活動還有一大亮點，首次將榮獲500碗、也是俗稱台版必比登的彰化美食將來到台北，人氣美食只送不賣，持APP內快樂購卡於會館內單筆消費100元即可兌換，每日限量100份。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，感謝彰化的品牌大使「王惠美縣長」率領縣府團隊來到現場，把最道地的「彰化味」帶到台北。另外全台灣的亮點「台灣設計展」明年就會在彰化舉辦，這次「彰化美食文化巡禮 」，也算是為明年的「台灣設計展」揭開序幕。邀請大家在彰化美食展買起來，業績、人氣、買氣通通爆棚。

遊彰化絕不容錯過的道地實演美味小吃，首二日限定初登場快閃的府前阿章爌肉飯，每天限量250碗，在台北就能享用到排隊美食，幸福破表。接力登場的有傳承二代老字號-玉香津包子饅頭專賣店、鹿港市場粉圓伯都不容錯過。深受消費者喜愛的國民點心蛋黃酥，一次蒐羅三間名店讓您吃的開心，新口味食品行，享有被彰化人譽為一生必吃的高評價，每回北上總是秒殺；此次初登場的聰哥團長食品行，則是被中古車行耽誤的烘焙店；此外位於巷弄間老饕才知道的窯幸福手作烘焙坊更特別為北部民眾帶來經典小資組，一次吃到店內招牌蛋黃酥+雲朵蛋糕。

逛展同享眾多好康，指定日期於12F會館持APP內快樂卡購卡累積消費滿1,000元，就可兌換每日限量彰化獨家來店禮(每日限量100份)；另外還有玩樂彰化好禮雙重送，當日累計滿1,000元可兌換彰化展100元電子折價券(可累贈、每帳號每日限兌換一次，限量800張)，滿2,000元即可參加抽抽樂(贈品限量1,000份)；活動期間與「傘耀彰化行」、「彰化戲台之美」、「田尾花藝彰化行」等佈置點拍照打卡，於FB/IG並「#SOGO忠孝館 彰化行 美食文化巡禮」，可持APP內快樂卡購卡兌換彰化特色好禮一份，限量1,000份。

APP SOGO 消費

延伸閱讀

彰化冠軍紅心芭樂露臉 成知名生乳捲創意元素

忠孝SOGO彰化美食大集合 控肉飯、蛋黃酥56家在地美味好物

忠孝SOGO彰化展開跑 估500萬業績

接力護台灣徒步經彰化 吳音寧：堅持走台灣的路

相關新聞

電子鎖領導品牌重磅新品登場！不限年齡輕鬆解鎖

居家安全產品不斷推陳出新，許多民眾選擇安裝電子鎖，解決「滿手提袋沒手拿鑰匙開門」、「忘記帶鑰匙而被拒之門外」等尷尬時刻。相較於傳統機械鎖，電子鎖已大大提升了住戶的安全性及便利性，但對於家庭成員結構多元化的現代家庭來說，市面上的電子鎖卻常常忽略長輩、孩童與行動不便人士的需求。 電子鎖領導品牌Arpha，從最貼近民眾生活的情境需求出發，結合掌靜脈與3D人臉識別技術，讓科技服務「全齡」家庭成員，解決電子鎖指紋識別限制、身高不足無法人臉解鎖等常見問題，讓電子鎖便利性更全面、適合各種族群使用。

更衣間直接辦大秀？Balenciaga 2025秋系列 生猛直白

Balenciaga日前發表了2025秋季系列。有別於傳統的走秀形式，該系列是由品牌創意總監Demna以手機所拍攝、仿似...

手表裡藏球棒、揮棒有聲音！雅典單問陀飛輪 火力進化

2024世界12強棒球賽台灣獲得冠軍，連帶掀起了全台一波棒球熱。手表其實與棒球不算有直接關聯，但你可知道，瑞士手表品牌雅...

泡泡瑪特人氣角色變身打卡點 西門町打造超萌耶誕地標

町每每出現話題盲盒總是掀起排隊搶購潮的潮玩品牌「POP MART泡泡瑪特」，即日起至12月底在西門商圈打造8米高的LAB...

小鹿文娛X塔木德 全新品牌日系風「塔諾楽旅」明年登場

台中旅宿市場即將迎來全新亮點。小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布攜手合作，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL...

帶傘吃「聚」送肉盤！南港、內湖人「青花驕送綜合丸」

隨著天氣漸涼，正是適合吃鍋的好季節。王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」將於12月5日進駐CITYLINK南港店。為慶祝新店開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。