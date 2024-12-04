麗晶精品耶誕購物季 星級主廚潮餐飲進駐加持

居家安全產品不斷推陳出新，許多民眾選擇安裝電子鎖，解決「滿手提袋沒手拿鑰匙開門」、「忘記帶鑰匙而被拒之門外」等尷尬時刻。相較於傳統機械鎖，電子鎖已大大提升了住戶的安全性及便利性，但對於家庭成員結構多元化的現代家庭來說，市面上的電子鎖卻常常忽略長輩、孩童與行動不便人士的需求。 電子鎖領導品牌Arpha，從最貼近民眾生活的情境需求出發，結合掌靜脈與3D人臉識別技術，讓科技服務「全齡」家庭成員，解決電子鎖指紋識別限制、身高不足無法人臉解鎖等常見問題，讓電子鎖便利性更全面、適合各種族群使用。

2024-12-04 10:30