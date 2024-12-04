麗晶精品耶誕購物季 星級主廚潮餐飲進駐加持
百貨精品迎接耶誕檔期到來，年底前最盛大的購物季即將展開，麗晶精品於12月12至12月29日推出「耶誕禮讚購物季」，集結50多家國際精品推出珠寶華服與精緻耶誕禮品，並與台新（2887）、星展、滙豐、永豐、彰化、第一、合作金庫合作，備妥禮券好禮回饋。
活動期間單日消費滿2萬元起，即可獲贈耶誕甜品、絕美紅酒、TUMI AirPods Pro收納包、寶格麗香精、Stefano Ricci真絲手工口袋巾、KITON棉質波浪領帶等好禮。
由米其林星廚林明健打造的全新餐廳「Golden」及餐酒館「Afterglo」11月於麗晶精品地下二樓開幕，正好迎來今年的耶誕檔期。
「Golden」提供奔放無界的當代亞洲料理，融合東方元素與國際視野，技巧性的碰撞出美味精緻且饒富趣味的特色美饌。
「Afterglo」餐酒館則是展現林主廚香港的背景，在港式蝦多士、海苔脆飯壽司、鮑魚撈麵等夜消中創新，搭配特色香檳及創意調酒，一新饕客的味蕾。
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