更衣間直接辦大秀？Balenciaga 2025秋系列 生猛直白

Balenciaga日前發表了2025秋季系列。有別於傳統的走秀形式，該系列是由品牌創意總監Demna以手機所拍攝、仿似「內部使用」的圖片，捨棄了傳統的伸展台，帶來幕後直擊的新鮮感受，同時Balenciaga並發表與Automobili Lamborghini的合作系列，。

寬鬆剪裁的連身長衣、完全oversize的西裝外套與寬褲，以經典風衣改造成雙腰帶的長大衣為Balenciaga 2025秋季揭開了序幕。大型的Rodeo包款、Bel Air包款都是本季亮點，服裝整體呈現多層次的極「繁」主義，又或樸素的輪廓。寬大的飛行夾克與高領的長版外套裙形成了球形與長型的幾何碰撞；僅包負單指的涼鞋、側邊印有Balenciaga字樣的滑雪護目鏡、將3XL運動鞋改造成的高跟鞋，宛如《超時空戰警》（Judge Dredd）面具的超大墨鏡，都讓服裝的特異風格更為畫龍點睛。