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更衣間直接辦大秀？Balenciaga 2025秋系列 生猛直白

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga日前發表了2025秋季系列，以仿似「內部使用」的圖片，帶來有幕後直擊效果的感受。圖／Balenciaga提供
Balenciaga日前發表了2025秋季系列，以仿似「內部使用」的圖片，帶來有幕後直擊效果的感受。圖／Balenciaga提供

Balenciaga日前發表了2025秋季系列。有別於傳統的走秀形式，該系列是由品牌創意總監Demna以手機所拍攝、仿似「內部使用」的圖片，捨棄了傳統的伸展台，帶來幕後直擊的新鮮感受，同時Balenciaga並發表與Automobili Lamborghini的合作系列，。

寬鬆剪裁的連身長衣、完全oversize的西裝外套與寬褲，以經典風衣改造成雙腰帶的長大衣為Balenciaga 2025秋季揭開了序幕。大型的Rodeo包款、Bel Air包款都是本季亮點，服裝整體呈現多層次的極「繁」主義，又或樸素的輪廓。寬大的飛行夾克與高領的長版外套裙形成了球形與長型的幾何碰撞；僅包負單指的涼鞋、側邊印有Balenciaga字樣的滑雪護目鏡、將3XL運動鞋改造成的高跟鞋，宛如《超時空戰警》（Judge Dredd）面具的超大墨鏡，都讓服裝的特異風格更為畫龍點睛。

基於對流線、超跑風格的探究，Balenciaga並與義大利汽車品牌Automobili Lamborghini合作，雙方將發表一款白色矩形仿舊長袖T-Shirt，上面印有2025年的Lamborghini混合動力超級跑車：Lamborghini Temerario，背面並有跑車輪框，全球630件，將僅在Balenciaga特選專賣店和品牌官方網站販售，最終實際售價則以店面為主。

Balenciaga X Automobili Lamborghini聯名白色仿舊長袖T-Shirt，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga X Automobili Lamborghini聯名白色仿舊長袖T-Shirt，價格店洽。圖／Balenciaga提供
有著高跟著運動鞋、寬大墨鏡和滑雪護目鏡，讓Balenciaga的2025秋季系列「怪」出前衛姿態。圖／Balenciaga提供
有著高跟著運動鞋、寬大墨鏡和滑雪護目鏡，讓Balenciaga的2025秋季系列「怪」出前衛姿態。圖／Balenciaga提供
寬大的飛行夾克與高領的長版外套裙形成了鮮明的尺寸對比，同時3XL運動鞋也被改造位的高跟設計，叛逆前衛。圖／Balenciaga提供
寬大的飛行夾克與高領的長版外套裙形成了鮮明的尺寸對比，同時3XL運動鞋也被改造位的高跟設計，叛逆前衛。圖／Balenciaga提供
「品牌大使粉絲俱樂部」系列的服飾，將包含楊紫瓊、Nicole Kidman、Isabelle Huppert等品牌大使的肖像印致於衣物上，頗有幾分1990年代搖滾樂團T恤的聯想。圖／Balenciaga提供
「品牌大使粉絲俱樂部」系列的服飾，將包含楊紫瓊、Nicole Kidman、Isabelle Huppert等品牌大使的肖像印致於衣物上，頗有幾分1990年代搖滾樂團T恤的聯想。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025秋季包款擁有超大片的金屬飾牌，醒目、直接、直球對決。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025秋季包款擁有超大片的金屬飾牌，醒目、直接、直球對決。圖／Balenciaga提供

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