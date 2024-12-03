更衣間直接辦大秀？Balenciaga 2025秋系列 生猛直白
Balenciaga日前發表了2025秋季系列。有別於傳統的走秀形式，該系列是由品牌創意總監Demna以手機所拍攝、仿似「內部使用」的圖片，捨棄了傳統的伸展台，帶來幕後直擊的新鮮感受，同時Balenciaga並發表與Automobili Lamborghini的合作系列，。
寬鬆剪裁的連身長衣、完全oversize的西裝外套與寬褲，以經典風衣改造成雙腰帶的長大衣為Balenciaga 2025秋季揭開了序幕。大型的Rodeo包款、Bel Air包款都是本季亮點，服裝整體呈現多層次的極「繁」主義，又或樸素的輪廓。寬大的飛行夾克與高領的長版外套裙形成了球形與長型的幾何碰撞；僅包負單指的涼鞋、側邊印有Balenciaga字樣的滑雪護目鏡、將3XL運動鞋改造成的高跟鞋，宛如《超時空戰警》（Judge Dredd）面具的超大墨鏡，都讓服裝的特異風格更為畫龍點睛。
基於對流線、超跑風格的探究，Balenciaga並與義大利汽車品牌Automobili Lamborghini合作，雙方將發表一款白色矩形仿舊長袖T-Shirt，上面印有2025年的Lamborghini混合動力超級跑車：Lamborghini Temerario，背面並有跑車輪框，全球630件，將僅在Balenciaga特選專賣店和品牌官方網站販售，最終實際售價則以店面為主。
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