手表裡藏球棒、揮棒有聲音！雅典單問陀飛輪 火力進化

2024世界12強棒球賽台灣獲得冠軍，連帶掀起了全台一波棒球熱。手表其實與棒球不算有直接關聯，但你可知道，瑞士手表品牌雅典（Ulysse Nardin）曾經發表過一只棒球元素相關表款，甚至可以用聲音表達時間？

這只「單問棒球腕表」，是前任總裁一次在義大利聖馬可廣場時、看見塔樓上青銅摩爾人敲擊報時，因此誕生了這只表款的設計靈感。腕表結合了精雕、自鳴與單問報時、活動人偶，當單問報時運作時，面盤中將帶來一場即時上演的棒球好秀。

此後雅典再於2021年推出了Blast系列的單問報時陀飛輪腕表，表款從隱形戰機得到靈感轉譯為表殼的線條，並大膽採用鏤空形式。由品牌自行研發、由330個零件組成的UN-621自動上鍊報時機芯，同時加裝了一片鈦金屬薄膜，因此讓報時的音聲更為清脆悅耳。