泡泡瑪特人氣角色變身打卡點 西門町打造超萌耶誕地標

町每每出現話題盲盒總是掀起排隊搶購潮的潮玩品牌「POP MART泡泡瑪特」，即日起至12月底在西門商圈打造8米高的LABUBU耶誕樹、糖果色系萌粒小屋及四大打卡點，在西門町打造最醒目的耶誕裝置地標。

POP MART特別於西門捷運六號出口後方打造高達8公尺的耶誕樹，以LABUBU的經典形象為主視覺，將角色大頭嵌入樹中央，成為整體視覺焦點，樹頂裝飾著閃亮星星。POP MART萌粒小屋則位於真善美廣場，採用繽紛彩虹色調，屋頂上設有一台復古風格的巨大電視裝置，顯示節日祝福標語。小屋旁裝飾著DIMOO、SKULLPANDA的大型公仔，這系列耶誕造景裝置吸引人來人往民眾拍照打卡。

另外在西門徒步區也設置了四大打卡點，「LABUBU紅磚造型打卡點」位於紅樓前方腹地；「LABUBU郵筒造型打卡點」位在中華路一段上的永安棧前；武昌街的長虹飯店前則設有「MOLLY甜甜圈造型打卡點」；「SKULLPANDA聖誕禮物造型打卡點」坐落在誠品生活武昌店旁廣場。

繼先前MOLLY珍珠奶茶引起粉絲瘋狂搶購後，這次POP MART再度推出台灣限定商品「泡泡萌粒-草莓奶昔系列公仔套裝」，售價330元，新品僅於萌粒小屋獨家販售，共有兩款造型，分別為經典角色DIMOO和SKULLPANDA，以草莓奶昔為靈感，讓可愛角色從奶昔杯中探出頭，搭配草莓裝飾和細緻的色彩漸層，可愛又夢幻，還有耶誕系列贈品及加價購徽章組合於小屋獨家販售。

全台門市同慶耶誕，將自12月16日至12月25日推出耶誕滿額贈，特別準備SKULLPANDA系列小物要送給娃友。