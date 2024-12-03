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泡泡瑪特人氣角色變身打卡點 西門町打造超萌耶誕地標

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
POP MART於西門捷運六號出口後方打造高達8公尺的LABUBU耶誕樹。圖／POP MART提供
POP MART於西門捷運六號出口後方打造高達8公尺的LABUBU耶誕樹。圖／POP MART提供

町每每出現話題盲盒總是掀起排隊搶購潮的潮玩品牌「POP MART泡泡瑪特」，即日起至12月底在西門商圈打造8米高的LABUBU耶誕樹、糖果色系萌粒小屋及四大打卡點，在西門町打造最醒目的耶誕裝置地標。

POP MART特別於西門捷運六號出口後方打造高達8公尺的耶誕樹，以LABUBU的經典形象為主視覺，將角色大頭嵌入樹中央，成為整體視覺焦點，樹頂裝飾著閃亮星星。POP MART萌粒小屋則位於真善美廣場，採用繽紛彩虹色調，屋頂上設有一台復古風格的巨大電視裝置，顯示節日祝福標語。小屋旁裝飾著DIMOO、SKULLPANDA的大型公仔，這系列耶誕造景裝置吸引人來人往民眾拍照打卡。

另外在西門徒步區也設置了四大打卡點，「LABUBU紅磚造型打卡點」位於紅樓前方腹地；「LABUBU郵筒造型打卡點」位在中華路一段上的永安棧前；武昌街的長虹飯店前則設有「MOLLY甜甜圈造型打卡點」；「SKULLPANDA聖誕禮物造型打卡點」坐落在誠品生活武昌店旁廣場。

繼先前MOLLY珍珠奶茶引起粉絲瘋狂搶購後，這次POP MART再度推出台灣限定商品「泡泡萌粒-草莓奶昔系列公仔套裝」，售價330元，新品僅於萌粒小屋獨家販售，共有兩款造型，分別為經典角色DIMOO和SKULLPANDA，以草莓奶昔為靈感，讓可愛角色從奶昔杯中探出頭，搭配草莓裝飾和細緻的色彩漸層，可愛又夢幻，還有耶誕系列贈品及加價購徽章組合於小屋獨家販售。

全台門市同慶耶誕，將自12月16日至12月25日推出耶誕滿額贈，特別準備SKULLPANDA系列小物要送給娃友。

POP MART萌粒小屋位於真善美廣場。圖／POP MART提供
POP MART萌粒小屋位於真善美廣場。圖／POP MART提供
POP MART在西門徒步區設置四大打卡點，其中「LABUBU郵筒造型打卡點」位在中華路一段上的永安棧前。圖／POP MART提供
POP MART在西門徒步區設置四大打卡點，其中「LABUBU郵筒造型打卡點」位在中華路一段上的永安棧前。圖／POP MART提供
POP MART以經典角色DIMOO和SKULLPANDA，推出台灣限定商品「泡泡萌粒-草莓奶昔系列公仔套裝」。圖／POP MART提供
POP MART以經典角色DIMOO和SKULLPANDA，推出台灣限定商品「泡泡萌粒-草莓奶昔系列公仔套裝」。圖／POP MART提供
「草莓奶昔萌粒」以草莓奶昔為靈感，可愛角色從奶昔杯中探出頭。圖／POP MART提供
「草莓奶昔萌粒」以草莓奶昔為靈感，可愛角色從奶昔杯中探出頭。圖／POP MART提供
12月16日至12月31日，於POP MART萌粒小屋消費滿1,320元，可獲得泡泡萌粒聖誕系列鑰匙鏈，款式隨機。圖／POP MART提供
12月16日至12月31日，於POP MART萌粒小屋消費滿1,320元，可獲得泡泡萌粒聖誕系列鑰匙鏈，款式隨機。圖／POP MART提供
12月15日前，於POP MART萌粒小屋小屋消費滿1,320元，可獲得泡泡萌粒耶誕系列小鏡子。圖／POP MART提供
12月15日前，於POP MART萌粒小屋小屋消費滿1,320元，可獲得泡泡萌粒耶誕系列小鏡子。圖／POP MART提供

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