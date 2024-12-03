小鹿文娛X塔木德 全新品牌日系風「塔諾楽旅」明年登場

台中旅宿市場即將迎來全新亮點。小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布攜手合作，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，預計2025年第二季開幕。「塔諾楽旅」以溫馨舒適、樂趣體驗為品牌定位，目標群為25至40歲的精眾族群及小家庭。

「塔諾楽旅 TANO HOTEL」品牌名稱源自日文「楽しみ」（TANO），意為「樂趣」。旅店位於台中火車站正對面、台灣大道口，交通便利，周邊有充滿歷史人文氣息的舊城區，包括綠川水岸景觀步道、宮原眼科、台中公園等知名景點，步行10分鐘內就有巷弄咖啡小店和文創商店，旅人可找到各種驚喜。

「塔諾楽旅」有3層樓、45間客房，大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳，戶外露天座位區綠意盎然，客房走日式工藝美學風格設計，像是榫接技法打造的「臥榻」。