聽新聞
0:00 / 0:00
小鹿文娛X塔木德 全新品牌日系風「塔諾楽旅」明年登場
台中旅宿市場即將迎來全新亮點。小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布攜手合作，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，預計2025年第二季開幕。「塔諾楽旅」以溫馨舒適、樂趣體驗為品牌定位，目標群為25至40歲的精眾族群及小家庭。
「塔諾楽旅 TANO HOTEL」品牌名稱源自日文「楽しみ」（TANO），意為「樂趣」。旅店位於台中火車站正對面、台灣大道口，交通便利，周邊有充滿歷史人文氣息的舊城區，包括綠川水岸景觀步道、宮原眼科、台中公園等知名景點，步行10分鐘內就有巷弄咖啡小店和文創商店，旅人可找到各種驚喜。
「塔諾楽旅」有3層樓、45間客房，大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳，戶外露天座位區綠意盎然，客房走日式工藝美學風格設計，像是榫接技法打造的「臥榻」。
小鹿文娛2013年成立以來，已打造23間獨創風格的特色旅館，除了台灣，也前進中國蘇州「一起一起．濕地小鹿」、日本「dots by Dot Glamping Suite 001」、日本大阪「FAWN HOTEL」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言