帶傘吃「聚」送肉盤！南港、內湖人「青花驕送綜合丸」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「湊湊火鍋．茶憩」推出聖誕限定套餐。圖／呷哺呷哺提供
「湊湊火鍋．茶憩」推出聖誕限定套餐。圖／呷哺呷哺提供

隨著天氣漸涼，正是適合吃鍋的好季節。王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」將於12月5日進駐CITYLINK南港店。為慶祝新店開幕，12月5日至1月24日期間，凡戶籍地、工作場域於南港、內湖區，憑身分證、名片，來店消費贈「青花驕特色綜合丸」，滿1,500元，再送「青花椒麻口水牛」。另外在1月15日前到全台青花驕門市消費，不限消費金額，開鍋就贈送500元現金券。

同集團的「聚日式鍋物」基隆信一店，則將於12月15日開幕，乃是品牌在基隆的首家門店，店址鄰近基隆市政府、海洋廣場。開幕同步推出在地人好康，12月15日至12月31日期間，攜帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌送「富士肉肉山」一份。

呷哺呷哺集團旗下的火鍋品牌「湊湊火鍋．茶憩」，本季推出聖誕限定套餐，提供多種人數方案。其中雙人套餐內含有鴛鴦湯底7選2、肉肉聖誕樹，以及聖誕暖男排骨酥／叮叮噹荔枝芝士球（2選1）、海鮮、丸滑、主食等內容。其中「肉肉聖誕樹」選用「極上澳洲和牛元寶肉M4」與「極上澳洲和牛眼肉M7」2種肉品堆疊組成雙樹造型，搭配紅蘿蔔星星，帶來滿滿的佳節氣氛，每套2,589元。另外還有4～10人的不同方案選擇，每套4,999～13,767元。加價3,999元，還可加購限量「日本松葉蟹」。

除此之外，1月5日前參與打卡活動，加購「肉肉聖誕樹」可享現折100元優惠，原價799元。1月5日前，點購任一聖誕套餐，可享指定啤酒買1送1優惠。

「聚日式鍋物」首度插旗基隆，開設基隆信一店。圖／王品提供
「聚日式鍋物」首度插旗基隆，開設基隆信一店。圖／王品提供
「青花驕」將於12月5日進駐CITYLINK南港店。圖／王品提供
「青花驕」將於12月5日進駐CITYLINK南港店。圖／王品提供

基隆 火鍋 聖誕樹

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