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彰化冠軍紅心芭樂露臉 成知名生乳捲創意元素

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
彰化社頭的冠軍紅心芭樂最近成了人氣生乳捲亞尼克的創意元素，並因此開發出具台味的「甘芭DAY生乳捲」生乳捲。圖／亞尼克提供
彰化社頭的冠軍紅心芭樂最近成了人氣生乳捲亞尼克的創意元素，並因此開發出具台味的「甘芭DAY生乳捲」生乳捲。圖／亞尼克提供

彰化社頭的冠軍紅心芭樂最近成了人氣生乳捲亞尼克的創意元素，並因此開發出具台味的「甘芭DAY生乳捲」不僅展現出製作上的創意和巧思，也讓消費者能品嘗彰化在地的水果風味。

亞尼克說，這款「甘芭DAY生乳捲」新品是和百萬YouTuber千千共同打造，希望能在冬天推出不一樣口味的生乳捲，讓消費者有新的選擇，千千也都親自參與研發。

亞尼克說，冠軍紅心芭樂產自彰化八卦山腳下的紅心芭樂果園，除了有得天獨厚的沙質土壤和濁水溪水，果園主人陳家兄弟還以牛奶酵素灌溉，使芭樂口感清脆不硬，果肉香甜不澀，而有「牛奶芭樂」之稱。並因風味絕佳，曾數度獲獎，並有冠軍芭樂封號。

亞尼克說，營養上，紅心芭樂獨的特天然果色來自於類胡蘿蔔素及茄紅素，富含維生素與纖維素，是極佳的冬季水果。為了讓芭樂完美融入生乳捲的口感，除了產地直送，以新鮮狀態製作果餡。過程中還經過去籽、熬煮的數道工序，才保有芭樂的果肉口感。

另還加入以法國芭樂果泥與奶霜調和而成的芭樂奶霜中，最後再將泡芙蛋糕鋪上招牌北海道奶霜一道捲起，呈現出多層次且富芭樂果香的絕佳口感。

而且，最後臨門一腳的創意，是以「撒粉」方式，把梅子粉撒在生乳捲上，酸甜結合，創造出絕妙合拍的滋味。這款生乳捲預計在每月6日的亞尼克「生乳捲日」推出，隨享卡會員可現折6%。

「甘芭DAY生乳捲」是和百萬YouTuber千千共同打造，希望能在冬天推出不一樣口味的生乳捲。圖／亞尼克提供
「甘芭DAY生乳捲」是和百萬YouTuber千千共同打造，希望能在冬天推出不一樣口味的生乳捲。圖／亞尼克提供

亞尼克 彰化

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