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溫德姆攜手台灣三大飯店集團 目標在台開出2位數旅宿

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與三好國際酒店集團董事長陳國周簽署策略聯盟合作備忘錄，未來將結合溫德姆的國際品牌優勢與三好的在地文化連結，深耕台灣。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與三好國際酒店集團董事長陳國周簽署策略聯盟合作備忘錄，未來將結合溫德姆的國際品牌優勢與三好的在地文化連結，深耕台灣。圖/溫德姆酒店集團提供

溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）今（12月3日）宣布，與國內三大飯店集團包括雀客、旅居文旅、三好國際酒店分別簽署合作備忘錄。溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安也為此專程來台，他透露，最快明年可在台開出第四家品牌飯店，可望兩年內設立台灣辦公室、目標在台灣開出兩位數品牌飯店。

加入溫德姆集團的全球網路，雀客、旅居文旅和三好酒店集團將能觸及更廣泛的國際旅客，而酒店集團也各有特色，雀客擁有母集團敦謙國際的強大IT團隊支持，以智能自助報到機台和送物機器人等科技應用，打造便捷的旅宿體驗。旅居文旅將飯店空間與藝術家、音樂家等創意產業資源共享，創造獨特的文創共享住宿空間。三好國際酒店集團則致力於結合在地文化與特色，提供旅客深度且難忘的旅遊體驗。三大品牌的加入，使溫德姆在台灣的品牌陣容更加多元化，能滿足不同客群的需求。

溫德姆酒店集團版圖遍及全球95個國家及地區，旗下有超過9,200家飯店、25個國際知名品牌。看好台灣旅遊業復甦強勁，已重回亞太地區前十大旅遊目的地之列，因此與國內三大酒店集團合作，希望藉由溫德姆的國際品牌資源，提升合作夥伴的國際化程度和服務水平，與國際市場順利接軌，吸引更多全球旅客。

繼花蓮力麗華美達安可酒店、溫德姆新北林口爵怡溫德姆酒店，以及今年6月開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店後，也將依簽約酒店集團特色、導入旗下25個酒店品牌。溫德姆酒店集團指出，品牌最強的競爭優勢，在於特許經營模式，去年在亞太地區所有特許經營交易中佔比高達約20％，「可透過品牌加持，資源共享」。2024上半年，集團簽約超過120家飯店開發項目，新開設74家飯店，客房數量淨增長15,100間。

因應國際環保減塑趨勢，溫德姆酒店集團也推動「溫德姆綠色計劃」，共分5級，包括節能、環保、節水等項目。集團透露，亞太地區旗下9成酒店都已拿到認證，在台灣的3間飯店也皆符合一級標準。

雀客集團歡慶跨國合作，搶先攜手旗下全旅宿品牌祭出多重住宿優惠，即日起至12月30日，Reelax會員下單可享最高22%點數回饋，還有機會抽中住宿券或SPA溫泉水療券。此外，另攜手TPBL台啤永豐雲豹跨界合作「旅行玩咖」，12月7日至12月8日期間，入住雀客集團旗下任一旅宿品牌，並於球場售票口出示「入住證明」，即可獲得雲豹主場週末兩場賽事門票，免費進場觀賽應援。

溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊分享溫德姆亞太區發展布局，並深入剖析了旗下各級別酒店品牌的定位與特色。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊分享溫德姆亞太區發展布局，並深入剖析了旗下各級別酒店品牌的定位與特色。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安表示，溫德姆看好台灣旅宿市場的發展潛力，集團也將持續深耕台灣市場，為旅客提供更多元化的住宿選擇。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安表示，溫德姆看好台灣旅宿市場的發展潛力，集團也將持續深耕台灣市場，為旅客提供更多元化的住宿選擇。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與旅居文旅董事長兼執行長魏秋富簽署策略聯盟合作備忘錄。旅居文旅共享空間的創新理念，將結合溫德姆資源為台灣旅宿市場注入新活力。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與旅居文旅董事長兼執行長魏秋富簽署策略聯盟合作備忘錄。旅居文旅共享空間的創新理念，將結合溫德姆資源為台灣旅宿市場注入新活力。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與雀客國際酒店集團執行長莊正均簽署策略聯盟合作備忘錄，雙方將攜手重新定義台灣智慧酒店體驗。圖/溫德姆酒店集團提供
溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（圖右）與雀客國際酒店集團執行長莊正均簽署策略聯盟合作備忘錄，雙方將攜手重新定義台灣智慧酒店體驗。圖/溫德姆酒店集團提供

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