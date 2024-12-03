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忠孝SOGO彰化美食大集合 控肉飯、蛋黃酥56家在地美味好物

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供

遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化美食文化巡禮」，56家品牌中包括彰化代表美食爌肉飯、肉圓、蛋黃酥、肉包、蜜麻花、肉乾等，讓台北民眾就近就可以吃到、買到彰化小吃特產。

爌肉飯是遊彰化必吃的在地美食，今、明兩天限定快閃的「府前阿章爌肉飯」，每天限量250碗，在台北就能享用到排隊美食。接力登場的有傳承二代老字號的「玉香津包子饅頭專賣店」、「鹿港市場粉圓伯」，還有深受全台民眾喜愛的國民點心蛋黃酥，一次蒐羅三間名店，包括每次北上總是秒殺的「新口味食品行」；被中古車行耽誤的烘焙店、這次初登場的「聰哥團長食品行」；此外位於巷弄間老饕才知道的「窯幸福手作烘焙坊」特別為北部民眾帶來經典小資組，一次可以吃到店內招牌蛋黃酥+雲朵蛋糕。

另外還有飄香百年的「彰化寶珍香桂圓蛋糕」、「鹿港阿振麵茶」以及百年仙草。不只美食小吃，現場也買得到彰化在地好物織襪、洋傘與田尾多肉組合盆栽等。這次還有一大亮點，把有台北必比登稱號、獲「500碗」彰化美食將帶來台北，且人氣美食只送不賣，持APP內快樂購卡於會館內單筆消費100元即可兌換，每日限量100份。

指定日期於12樓會館持APP內快樂卡購卡累積消費滿1,000元，可兌換每日限量彰化獨家來店禮(每日限量100份)；另外還有玩樂彰化好禮雙重送，當日累計滿1000元可兌換彰化展100元電子折價券(可累贈、每帳號每日限兌換一次，限量800張)，滿2,000元即可參加抽抽樂(贈品限量1000份)

12月3日、12月4日限定販售，府前阿章爌肉飯，售價70元碗(每日限量250碗)。圖／SOGO提供
12月3日、12月4日限定販售，府前阿章爌肉飯，售價70元碗(每日限量250碗)。圖／SOGO提供
12月6日至12月8日限定販售，聰哥團長食品行聰哥團長蛋黃酥6入，售價320元。圖／SOGO提供
12月6日至12月8日限定販售，聰哥團長食品行聰哥團長蛋黃酥6入，售價320元。圖／SOGO提供
寶珍香桂圓蛋糕10入，售價310元。圖／SOGO提供
寶珍香桂圓蛋糕10入，售價310元。圖／SOGO提供
窯幸福手作烘焙坊，經典小資組(經典蛋黃酥+雲朵蛋糕)， 售價429元。圖／SOGO提供
窯幸福手作烘焙坊，經典小資組(經典蛋黃酥+雲朵蛋糕)， 售價429元。圖／SOGO提供
吳記西門彰化肉圓，每份售價70元。圖／SOGO提供
吳記西門彰化肉圓，每份售價70元。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供
遠東SOGO忠孝館今起至12月10日在12樓活動會館推出「彰化行美食文化巡禮」。圖／SOGO提供

彰化 美食 蛋黃酥

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