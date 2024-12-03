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RICHARD MILLE品牌總監Amanda專訪 家族的誕生與凝聚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供
傑出馬術好手Jessica von Bredow-Werndl。圖／RICHARD MILLE提供

今年9月，本刊曾在頂級鐘表品牌RICHARD MILLE邀請下，前往巴黎近郊的Chantilly Arts & Elegance「藝術與雅致」經典車展採訪。活動中本刊並與RICHARD MILLE品牌暨合作總監Amanda Mille暢談，透過她的解讀帶人一探究竟，對現代人最奢華的事物為何？以及品牌與收藏家之間如家族般的向心力，原來是如何煉成的。

「藝術與雅致」活動期間，RICHARD MILLE將鄰近的Maison de Sylvie改造為俱樂部，場內提供輕食、手風琴表演與似顏繪，我們在此與Amanda Mille閒話家常，伴隨著孩童們的笑鬧聲與好天氣，神似走入了莫內筆下名畫《草地上的午餐》。「對我們的客戶而言總是很難找到與家人相處的時光，因為我們都在工作、頻繁旅行，而『藝術與雅致』經典車展正是讓人與所愛之人、與家庭分享自己喜愛的事物。」Amanda Mille如是說。

她回溯當年因為品牌與Le Mans Classic經典賽主辦方Peter Auto結識，雙方並在2014共同發起了首屆Chantilly Arts & Elegance經典車展，活動有名車、古堡、晚宴、親子同樂，因此女士也能輕鬆參加而不致乏味，「Chanitlly Art & Elegance是不同活動的完美結合、讓每個人皆大歡喜，男士因為名車而雀躍，女士也可享受古堡裡的優雅晚宴。」

同時Amanda Mille還分享了她的觀察：相較於男性，其實女士更在意手表的細節與機芯，「當我們邀請她們參觀工坊時，老實說女士們總比先生們聽得更深入、更專心。」原來RICHARD MILLE的女表擁有不遜色於男表的奔放精彩，像是2020年發表的RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman，便透過彩色半寶石鑲嵌還原1970年代54俱樂部的Disco熱情，2021年時推出的RM 07-01彩色陶瓷女表則以彩色TZP陶瓷的拼接，織就出不亞於服裝設計的高張活力。

RICHARD MILLE的女性品牌好友也都在各自領域中崢嶸頭角，像是短跑女王Shelly-Ann、馬術好手Jessica Von Bredow-Werndl，又或是專業航海運動員Alexia Barrier......「當我們從與Richard Mille Racing Team 合作的LMP2開始，我們創建了100%女性車手團隊時，並非因為我們是女權主義者，更重要的是，如果你給她們正確的工具，她們便能向世界展示、她們也有能力將夢想落地成真。」

想加入這大家庭？前提是先擁有（至少）一只RICHARD MILLE手表，但消費者挑選RICHARD MILLE的同時，RICHARD MILLE或也低調慎選著表款的擁有者。Amanda Mille並進一步點明：「你可以創造出最令人驚奇的設計，但如果沒有人相信你正在做的事或追隨你，那就什麼都不會發生。」所以，RICHARD MILLE是如何創造出無形的等待潮同時維持著品牌的向心力？

事實上，當代高級鐘表的創意層出不窮，既有記錄每隔2至3年不等就被超越，唯RICHARD MILLE仍持續發表包含高抗震、超薄、複雜功能的顛覆性新作，像今年5月問世的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪，正是與品牌摯友Rafael Nadal合作的最終章，此外RM UP-01 Ferrari腕表則是與Ferrari共同研發、尺寸1.75毫米的極限之作。RICHARD MILLE以表款的稀缺性挑起了收藏家心中的渴望，滿足並以家族般的情感賦予溫度與黏著度，更滿足了金字塔頂端族群社交、分享興趣的情感面需求。這或解釋了為什麼RICHARD MILLE的價位連年看漲、目前平均入門價位落在300至500萬之間，但這「家族」（family）還人人都想Join、成為箇中的一份子？答案、已然呼之欲出。

Maison De Sylvie的現場，RICHARD MILLE並邀請插畫家為家族好友、賓客留下溫馨的插畫紀念。圖／RICHARD MILLE提供
Maison De Sylvie的現場，RICHARD MILLE並邀請插畫家為家族好友、賓客留下溫馨的插畫紀念。圖／RICHARD MILLE提供
「尚蒂伊藝術與雅致展」的場外，RICHARD MILLE大手筆包下Maison De Sylvie，成為賓客、家族朋友的聚會場地。圖／RICHARD MILLE提供
「尚蒂伊藝術與雅致展」的場外，RICHARD MILLE大手筆包下Maison De Sylvie，成為賓客、家族朋友的聚會場地。圖／RICHARD MILLE提供
停放在Maison De Sylvie園邸中庭的骨董車，呼應了「尚蒂伊藝術與雅致展」與汽車的本質。圖／RICHARD MILLE提供
停放在Maison De Sylvie園邸中庭的骨董車，呼應了「尚蒂伊藝術與雅致展」與汽車的本質。圖／RICHARD MILLE提供
La Maison De Sylvie園邸內的華麗巴洛克風家具、屏風，像是走入一方「大戶人家」，展現一如RICHARD MILLE品牌的氣派恢宏。圖／RICHARD MILLE提供
La Maison De Sylvie園邸內的華麗巴洛克風家具、屏風，像是走入一方「大戶人家」，展現一如RICHARD MILLE品牌的氣派恢宏。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 65-01雙秒追針計時碼表，以厚實表殼卻具輕盈份量、精密的計時功能，是一台「手上」的迷你超跑。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 65-01雙秒追針計時碼表，以厚實表殼卻具輕盈份量、精密的計時功能，是一台「手上」的迷你超跑。圖／RICHARD MILLE提供
La Maison De Sylvie園邸內藏有大量華麗水晶吊燈、屏風，似走入一方大戶人家的別墅。圖／RICHARD MILLE提供
La Maison De Sylvie園邸內藏有大量華麗水晶吊燈、屏風，似走入一方大戶人家的別墅。圖／RICHARD MILLE提供
擁有600多個零件的RMAC4機芯，除了成為RICHARD MILLE RM 65-01雙秒追針計時碼表的動力「支援」，也可在透明後底蓋中近距離賞玩。圖／RICHARD MILLE提供
擁有600多個零件的RMAC4機芯，除了成為RICHARD MILLE RM 65-01雙秒追針計時碼表的動力「支援」，也可在透明後底蓋中近距離賞玩。圖／RICHARD MILLE提供
以曼菲斯設計（Memphis Design）為靈感的RM 07-01彩色陶瓷女表，展示色彩的大膽愉快實驗。圖／RICHARD MILLE提供
以曼菲斯設計（Memphis Design）為靈感的RM 07-01彩色陶瓷女表，展示色彩的大膽愉快實驗。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、美國西洋劍擊冠軍Miles Chamley-Watson先前曾在比賽中配戴了RM 65-01雙秒追針計時碼表。
RICHARD MILLE品牌好友、美國西洋劍擊冠軍Miles Chamley-Watson先前曾在比賽中配戴了RM 65-01雙秒追針計時碼表。
RICHARD MILLE品牌暨合作總監Amanda Mille，爽朗的笑容與洞見的觀察力，是凝聚家族好友的核心人物之一。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌暨合作總監Amanda Mille，爽朗的笑容與洞見的觀察力，是凝聚家族好友的核心人物之一。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、美國西洋劍擊冠軍Miles Chamley-Watson出席了2024年的「尚蒂伊藝術與雅致展」活動現場。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、美國西洋劍擊冠軍Miles Chamley-Watson出席了2024年的「尚蒂伊藝術與雅致展」活動現場。圖／RICHARD MILLE提供

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