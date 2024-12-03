RICHARD MILLE品牌總監Amanda專訪 家族的誕生與凝聚
今年9月，本刊曾在頂級鐘表品牌RICHARD MILLE邀請下，前往巴黎近郊的Chantilly Arts & Elegance「藝術與雅致」經典車展採訪。活動中本刊並與RICHARD MILLE品牌暨合作總監Amanda Mille暢談，透過她的解讀帶人一探究竟，對現代人最奢華的事物為何？以及品牌與收藏家之間如家族般的向心力，原來是如何煉成的。
「藝術與雅致」活動期間，RICHARD MILLE將鄰近的Maison de Sylvie改造為俱樂部，場內提供輕食、手風琴表演與似顏繪，我們在此與Amanda Mille閒話家常，伴隨著孩童們的笑鬧聲與好天氣，神似走入了莫內筆下名畫《草地上的午餐》。「對我們的客戶而言總是很難找到與家人相處的時光，因為我們都在工作、頻繁旅行，而『藝術與雅致』經典車展正是讓人與所愛之人、與家庭分享自己喜愛的事物。」Amanda Mille如是說。
她回溯當年因為品牌與Le Mans Classic經典賽主辦方Peter Auto結識，雙方並在2014共同發起了首屆Chantilly Arts & Elegance經典車展，活動有名車、古堡、晚宴、親子同樂，因此女士也能輕鬆參加而不致乏味，「Chanitlly Art & Elegance是不同活動的完美結合、讓每個人皆大歡喜，男士因為名車而雀躍，女士也可享受古堡裡的優雅晚宴。」
同時Amanda Mille還分享了她的觀察：相較於男性，其實女士更在意手表的細節與機芯，「當我們邀請她們參觀工坊時，老實說女士們總比先生們聽得更深入、更專心。」原來RICHARD MILLE的女表擁有不遜色於男表的奔放精彩，像是2020年發表的RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman，便透過彩色半寶石鑲嵌還原1970年代54俱樂部的Disco熱情，2021年時推出的RM 07-01彩色陶瓷女表則以彩色TZP陶瓷的拼接，織就出不亞於服裝設計的高張活力。
RICHARD MILLE的女性品牌好友也都在各自領域中崢嶸頭角，像是短跑女王Shelly-Ann、馬術好手Jessica Von Bredow-Werndl，又或是專業航海運動員Alexia Barrier......「當我們從與Richard Mille Racing Team 合作的LMP2開始，我們創建了100%女性車手團隊時，並非因為我們是女權主義者，更重要的是，如果你給她們正確的工具，她們便能向世界展示、她們也有能力將夢想落地成真。」
想加入這大家庭？前提是先擁有（至少）一只RICHARD MILLE手表，但消費者挑選RICHARD MILLE的同時，RICHARD MILLE或也低調慎選著表款的擁有者。Amanda Mille並進一步點明：「你可以創造出最令人驚奇的設計，但如果沒有人相信你正在做的事或追隨你，那就什麼都不會發生。」所以，RICHARD MILLE是如何創造出無形的等待潮同時維持著品牌的向心力？
事實上，當代高級鐘表的創意層出不窮，既有記錄每隔2至3年不等就被超越，唯RICHARD MILLE仍持續發表包含高抗震、超薄、複雜功能的顛覆性新作，像今年5月問世的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪，正是與品牌摯友Rafael Nadal合作的最終章，此外RM UP-01 Ferrari腕表則是與Ferrari共同研發、尺寸1.75毫米的極限之作。RICHARD MILLE以表款的稀缺性挑起了收藏家心中的渴望，滿足並以家族般的情感賦予溫度與黏著度，更滿足了金字塔頂端族群社交、分享興趣的情感面需求。這或解釋了為什麼RICHARD MILLE的價位連年看漲、目前平均入門價位落在300至500萬之間，但這「家族」（family）還人人都想Join、成為箇中的一份子？答案、已然呼之欲出。
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