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搶年末商機！日曜天地「Family Sale」6日開跑 推服飾和家電最大優惠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市日曜天地OUTLET6日起至30日推出「Family Sale」，是今年最大的優惠時刻。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET6日起至30日推出「Family Sale」，是今年最大的優惠時刻。圖／日曜天地OUTLET提供

搶年末消費商機，台中市日曜天地OUTLET 6日起推出號稱今年最大優惠的「Family Sale」活動，時間至30日。消費者想買冬季大衣、防風外套、毛衣、帽T、工裝休閒褲等服飾，專櫃最低300元起，且滿3櫃消費紅利點數就3倍送。每周還推出品牌限時特惠，除OUTLET價再折扣外，還有層層優惠堆疊，不僅能滿足購物慾望，還能享受超級優惠。

例如，6日至22日的首波優惠，Roots全面3折起，單筆消費滿6件服飾還可再享78折。ROXY商品3折起，精選商品1件7折、3件5折，多買多送。

13日至29的第二波優惠，休閒工裝品牌Dickies推出3件5折優惠，平均每件低至3.5折。Timberland戶外休閒品牌也推出3件5折的限時特惠，享受多件再折的優惠。

20日至1月5日的第三波優惠，休閒流行時尚品牌le coq sportif全面6折起，3件再9折，5件再8折。KANGOL精選商品1件399元，2件749元，優惠多多。

此外，The North Face冬季保暖外套也限時2999元起，Arnold Palmer、TOMMY、CK等眾多大牌服飾也會推出超值優惠。

日曜天地說，為了回饋新舊會員，他們也推出兩大紅利回饋活動，例如在館內消費3個專櫃，無論金額多少，即可享紅利點數3倍回饋。還有會員專屬回饋，也就是只要使用少量紅利點數，即可換購超值商品，包括蒸氣電子衣櫥、空氣循環清淨機、SONY65型顯示器(電視)、PS5等。

除了服飾有優惠之外，6日起至23日也舉辦「家電福利品出清會」限時活動，Tefal、SHARP、PHILIPS、Samsung、LG等大品牌家電及廚具琳瑯滿目，可以讓大家盡興挑，Tefal精選鍋具最低只要999元起，PHILIPS飛利浦32吋液晶螢幕買一送一，兩台不要8千元即可購得。

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