備好一桌米其林年菜輕鬆搞定！新光三越春節禮品逾360款任你挑

2025蛇年過年來得早，1月28日就是除夕，新光三越年年二位數業績成長的禮品手冊中，春節禮品更是三大節日業績之首，2024春節禮品手冊業績達1.2億，今年春節更上看1.6億，於事商品項目更較去年多2.5倍，跨部門團隊動員百人籌備春節禮品項目內容，推出超過360款禮盒，包括3成獨家與7成初登場，從送禮、自用到頂級禮盒陣容多樣化，滿足不同送禮需求。

年年推出都受到熱烈搶購的新光三越獨家年節圍爐禮盒，今年獨家聯手五大連續獲得米其林推薦餐廳，端出5大經典招牌菜組成年菜組合：「陸園」東坡肉、「山內雞肉」蔗香燻雞、「祥和蔬食」松露油飯、「膳馨」金線蓮雞湯、「馨苑」醬燒膳牛三寶，5大招牌菜售價2,799元、全台限量1千組，除了售價相當划算，更是省事省心，解放張羅、烹煮年菜的辛苦。

此外，還邀集陳泰榮（米其林三星）、米香（米其林一星）、天香樓（米其林一星）、陽明春天（米其林綠星）等在內的11大米其林星級主廚與餐廳推出星級年菜，不需大陣仗煮年菜，在家就能輕鬆端上桌享受名店美食佳餚。

年年有新意的伴手禮，新光三越也網羅日本四大首度登台伴手禮，包括「Henri Charpentier」費南雪與瑪德蓮禮盒、東京西點名店「RUYSDAEL」以唐織為包裝的「杏仁酥片綜合餅乾禮盒」、東京車站必買伴手禮「Butter butler」新春禮盒以及「路易‧侯布雄」推出的米秦林之味奶油餅乾禮盒。

新光三越也特別精選多款海陸生鮮、水果禮盒，讓消費者省去採買年菜的辛苦。像是送禮自用都很適合的双盛秋收烏魚子、嚴選野生白鯧、和牛典藏壽喜燒、日本蜜柑、智利櫻桃、紐西蘭高階品牌大嘴巴特選櫻桃禮盒等。

不只春節禮盒、年菜種類豐富多元，購買通路可透過新光三越全台各店、skm online、新光三越App、新光三越超市禮品城，12月5日起開放預購。

在春節來臨前，12月先準備迎接耶誕，遠東百貨集結各式耶誕伴手禮，耶誕大餐準備了「晶華酒店」的爐烤火雞禮籃，以及手工義大利經典糕點「潘娜朵尼禮籃」，「侯布雄法式餐廳」的法芙娜巧克力6吋蛋糕特別打造成耶誕禮物外型，節慶感十足，另有多款耶誕甜點、禮盒，在全台遠東百貨「FE21' World Gourmet」專櫃都可買得到。