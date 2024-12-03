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武士刀、木造工藝再轉譯 G-Shock頂規MR-G系列明開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
G-Shock MRG-B2000JS-1A腕表，24萬元。圖／CASIO提供
G-Shock MRG-B2000JS-1A腕表，24萬元。圖／CASIO提供

極限，就是用來突破的。Casio曾在1983年發表首只G-Shock系列表款，並在1996年，推出首款頂級規格的MR-G腕表。2024年，G-Shock再度突破自我，以日本武士刀為靈感，發表了兩只頂級規格的MR-G腕表、型號MRG-B2000JS的「重力丸：燦」（Jyuroku-Maru：San），以及以傳統工藝「組子細工」為靈感的MRG-B2100腕表新色款，一細膩內斂、一強悍外顯，再度展現G-Shock系列的硬派本色。

事實上，G-Shock為了以武士刀為靈感的MRG-B2000JS腕表，實際鍛造了一把日本武士刀，其中刀身是由刀匠上山輝平所負責，刀鞘則是由工藝大師野村守加以螺鈿（珍珠母貝）裝飾。MRG-B2000JS腕表的表圈採用純鈦與Ti64鈦混合分層製成的表圈，經過高溫高壓、鍛造切割、拋光、再結晶等多道工序，重現了武士刀上的鍛造刃紋；面盤上的紋飾則出自日本傳統的菱卷紋樣。同時表帶則使用高硬度的DAT55G鈦加上DLC處理，除了呈現曼妙的日式珍珠母貝花澤、同時能維持亮度與強化表面色彩。

表款將具備太陽能電力、手機藍牙功能、六局電波，並可以搭配的手機軟體Casio Watches自動校正時間，另具有200米防水、耐衝擊、鬧鈴與計時碼表功能，全球限量800只，訂價24萬元，並將於12月4日（三）於MR-G系列指定店家販售。

第二款MRG-B2100腕表則借鏡了日式建築工法中的「木組細工」，表款四角的懸掛零件，正像是日本佛寺、木造建築中的結構，同時G-Shock在維持表款的高強度、高耐衝擊性的同時，也思考了輕量化與纖薄化的可能，因此其頂部表圈、表帶與表殼，分別使用了Corbarion合金、DAT55G鈦合金與五級鈦，展現俐落的日式美學。表款訂價12萬5,000元，同時即日起凡前往MR-G指定店家購買MRG-B2100系列表款，還將加贈一副MR-G「組子細工」杯墊，數量有限、送完為止。

日本傳統工藝大師野村守出自京都工藝世家、創立於西元1910年的嵯峩螺鈿野村。圖／CASIO提供
日本傳統工藝大師野村守出自京都工藝世家、創立於西元1910年的嵯峩螺鈿野村。圖／CASIO提供
即日起前往指定店家購買MRG-B2100系列表款，即贈送MR-G「組子細工」杯墊、數量有限。圖／CASIO提供
即日起前往指定店家購買MRG-B2100系列表款，即贈送MR-G「組子細工」杯墊、數量有限。圖／CASIO提供
MRG-B2000JS腕表的表帶重現了由野村守打造的青貝藍漆刀鞘，像是將武士魂與霸氣、收刀入鞘。圖／CASIO提供
MRG-B2000JS腕表的表帶重現了由野村守打造的青貝藍漆刀鞘，像是將武士魂與霸氣、收刀入鞘。圖／CASIO提供
正因為採用大量的鈦合金，讓MRG-B2100腕表也能在堅硬、商務風格中找到平衡點。圖／CASIO提供
正因為採用大量的鈦合金，讓MRG-B2100腕表也能在堅硬、商務風格中找到平衡點。圖／CASIO提供
MR-G今年發表了以日本傳統「組子細工」為靈感的MRG-B2100再添新色款MRG-B2100D-1A，訂價12萬5,000元。圖／CASIO提供
MR-G今年發表了以日本傳統「組子細工」為靈感的MRG-B2100再添新色款MRG-B2100D-1A，訂價12萬5,000元。圖／CASIO提供

日式建築 日本 腕表

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