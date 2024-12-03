武士刀、木造工藝再轉譯 G-Shock頂規MR-G系列明開賣

極限，就是用來突破的。Casio曾在1983年發表首只G-Shock系列表款，並在1996年，推出首款頂級規格的MR-G腕表。2024年，G-Shock再度突破自我，以日本武士刀為靈感，發表了兩只頂級規格的MR-G腕表、型號MRG-B2000JS的「重力丸：燦」（Jyuroku-Maru：San），以及以傳統工藝「組子細工」為靈感的MRG-B2100腕表新色款，一細膩內斂、一強悍外顯，再度展現G-Shock系列的硬派本色。

事實上，G-Shock為了以武士刀為靈感的MRG-B2000JS腕表，實際鍛造了一把日本武士刀，其中刀身是由刀匠上山輝平所負責，刀鞘則是由工藝大師野村守加以螺鈿（珍珠母貝）裝飾。MRG-B2000JS腕表的表圈採用純鈦與Ti64鈦混合分層製成的表圈，經過高溫高壓、鍛造切割、拋光、再結晶等多道工序，重現了武士刀上的鍛造刃紋；面盤上的紋飾則出自日本傳統的菱卷紋樣。同時表帶則使用高硬度的DAT55G鈦加上DLC處理，除了呈現曼妙的日式珍珠母貝花澤、同時能維持亮度與強化表面色彩。

表款將具備太陽能電力、手機藍牙功能、六局電波，並可以搭配的手機軟體Casio Watches自動校正時間，另具有200米防水、耐衝擊、鬧鈴與計時碼表功能，全球限量800只，訂價24萬元，並將於12月4日（三）於MR-G系列指定店家販售。