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黑粉造假圖還是真發胖？話題女王范冰冰發自拍照闢謠
知名女星范冰冰以大膽具話題性的的時尚造型聞名。上週，她現身香港，出席國際時尚雜誌香港版五周年慶典「Vogue Loves Hong Kong 2024」，身穿著Stéphane Rolland 2024秋冬高級定製系列的黑色月牙造型禮服亮相，不對稱剪裁長裙彰顯個性魅力，搭配美國鑽石珠寶品牌Hearts On Fire如羽翼般張揚的華麗珠寶，整體造型令人眼睛為之一亮，展現如女王般的強大氣場。
不過網路上隨即出現有網友發佈現場拍攝的無修「生圖」和影片，表示在現場看范冰冰本人並不如官方美照般苗條纖瘦，引發網友熱議，更有粉絲大力護航認為這純是抹黑，事實上，范冰冰在接受採訪時透露，她之前為了拍攝新電影而增重。她更隨即在社群上分享了自拍近照，以瓜子臉為此話題劃下句點。
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