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黑粉造假圖還是真發胖？話題女王范冰冰發自拍照闢謠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
范冰冰配戴Hearts On Fire珠寶出席香港時尚活動。圖／Hearts On Fire提供
范冰冰配戴Hearts On Fire珠寶出席香港時尚活動。圖／Hearts On Fire提供

知名女星范冰冰以大膽具話題性的的時尚造型聞名。上週，她現身香港，出席國際時尚雜誌香港版五周年慶典「Vogue Loves Hong Kong 2024」，身穿著Stéphane Rolland 2024秋冬高級定製系列的黑色月牙造型禮服亮相，不對稱剪裁長裙彰顯個性魅力，搭配美國鑽石珠寶品牌Hearts On Fire如羽翼般張揚的華麗珠寶，整體造型令人眼睛為之一亮，展現如女王般的強大氣場。

不過網路上隨即出現有網友發佈現場拍攝的無修「生圖」和影片，表示在現場看范冰冰本人並不如官方美照般苗條纖瘦，引發網友熱議，更有粉絲大力護航認為這純是抹黑，事實上，范冰冰在接受採訪時透露，她之前為了拍攝新電影而增重。她更隨即在社群上分享了自拍近照，以瓜子臉為此話題劃下句點。

范冰冰於網路引起體態爭議後於社群發自拍照。圖／摘自藝人IG @bingbing_fan
范冰冰於網路引起體態爭議後於社群發自拍照。圖／摘自藝人IG @bingbing_fan
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石戒指，價格店洽。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石戒指，價格店洽。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石手鐲，價格店洽。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石手鐲，價格店洽。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石耳環，鑽石總重約10克拉，208萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire White Kites白K金鑽石耳環，鑽石總重約10克拉，208萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Twisted Cocktail白K金鑽石戒指，97萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Twisted Cocktail白K金鑽石戒指，97萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供

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