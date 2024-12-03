六扇門「限時買1送1」！黑白大廚「金度潤料理」登台

隨著「黑白大廚」在全台掀起熱烈迴響，也讓各類烹飪賽事獲得更多目光。由豆府餐飲集團主辦的「黑白對決」廚藝賽事，即由黑白大廚中的人氣主廚、被網友暱稱為「賤兔」的金度潤，以及阿基師擔任評審，吸引諸多料理好手共同參與競賽，最終由白廚師黃宇威以「燉豬肉豆腐金磚」奪冠，獲得10萬元獎金。

除此之外，已經連續3年獲得米其林一星肯定的金度潤，此次也以客座主廚的身份，為豆府集團打造「手切白灼豬五花」，將豬五花放入添加多種辛香料的秘製高湯中燜煮後切片，再搭配豆腐以及金度潤操刀調味的韓式泡菜共同品嚐，讓民眾可以享受食材的原味，每份388元，預計將於12月10日起正式在涓豆腐等餐廳販售。

同樣與黑白大廚主題相關，連鎖鍋物「六扇門」本季以「黑白大廚」中的「無限豆腐料理地獄」為靈感，自即日起推出期間限定「大醬牡蠣豆腐煲」，於湯底內融入韓式大醬，並添加韓國牡蠣與豆腐，在冬季帶來溫暖的滋味，每份230元。加價19元，則可升級「起司雜炊」，將火鍋尾聲的湯底加入米飯、起司與蛋液烹煮，讓米飯吸收大醬湯汁與食材精華，同時也吃得到滑順的起司奶香。

為慶祝六扇門首間台北分店「中山農安店」正式開幕，12月4日將推出「內用鍋物買1送1」限量優惠，12:00、18:00各開放100組，售完為止。