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彭啓明：政府參加國際減碳 台灣能做的也要幫助國際

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，台師大永續所教授葉欣誠（後排左起）主持從COP29看各界因應氣候變遷的趨勢與新議題座談，邀請環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、英國標準協會BSI東北亞地區董事總經理蒲樹盛、國泰金控投資長程淑芬回應與會者的提問。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，台師大永續所教授葉欣誠（後排左起）主持從COP29看各界因應氣候變遷的趨勢與新議題座談，邀請環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、英國標準協會BSI東北亞地區董事總經理蒲樹盛、國泰金控投資長程淑芬回應與會者的提問。記者潘俊宏／攝影

台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明開幕致詞表示，今年COP29討論巴黎協定第6.4條好像有結果，讓台灣在全球碳市場有了機會，政府會籌組小組想辦法參與國際減碳，台灣能做的也要幫助國際，盼公私協力一起做。

彭啓明表示，日本上周宣布增強版國家自定貢獻（NDC 3.0），台灣應該在未來2、3個月內也會提出新的NDC，會比現在的2030年較2005年減少23%至25%更有決心，希望用新方法創造公私協力共同來做。

台師大邀請相關領域專家從氣候治理、碳管理、企業永續等觀點，包括和碩董事長童子賢、華碩永續長吳澤欣、台達電永續長周志宏、國泰金控投資長程淑芬、英國標準協會BSI東北亞地區董事總經理蒲樹盛、歐萊德董事長葛望平等企業現身提出企業減碳的理念與實際作法。

台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明出席致詞表示，台灣減碳工作要銜接到國際上。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明出席致詞表示，台灣減碳工作要銜接到國際上。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，和碩電子董事長童子賢（後排左起）主持企業因應氣候變遷與淨零趨勢的前瞻作為座談，邀請華碩電子永續長吳澤欣、台達電永續長周志宏、歐萊德董事長葛望平回應與會者的提問。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，和碩電子董事長童子賢（後排左起）主持企業因應氣候變遷與淨零趨勢的前瞻作為座談，邀請華碩電子永續長吳澤欣、台達電永續長周志宏、歐萊德董事長葛望平回應與會者的提問。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明（前排中）出席開幕式並和與會者一起合影。記者潘俊宏／攝影
台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明（前排中）出席開幕式並和與會者一起合影。記者潘俊宏／攝影

COP29 台師大 永續

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